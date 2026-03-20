PSG : Luis Enrique terrifié après la démonstration à Chelsea

Gros coup dur pour le PSG, malgré sa démonstration face à Chelsea (3-0) mardi soir en Ligue des Champions. Si les Rouge et Bleu ont validé leur ticket pour les quarts de finale, l’image de Bradley Barcola à la sortie du stade a fait peur à son entraîneur Luis Enrique.

Barcola aperçu avec une botte orthopédique après Chelsea – PSG

Grandissime à Stamford contre Chelsea, mardi soir, Bradley Barcola est sorti sur blessure. Aperçu avec une botte orthopédique, l’attaquant de 23 ans a donné de la frayeur à Luis Enrique. Décisif dès la 14e minute de jeu, permettant au PSG de mener 2-0, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a confirmé sa grande forme de ces dernières semaines.

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Cependant, une image est venue calmer les ardeurs de Luis Enrique et le staff du Paris Saint-Germain. Selon les informations livrées par le quotidien L’Équipe, Barcola est sorti sur blessure au cours de ce choc contre les Blues. L’international français a rejoint les vestiaires avec une botte orthopédique. Une image qui a terrifié Luis Enrique, à en croire le journal sportif.

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Alors que le PSG est engagé dans une grande course au titre avec le RC Lens, en Ligue 1, et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, une absence de Bradley Barcola serait une très mauvaise nouvelle. Et justement, le club de la capitale a confirmé les craintes de l’entraîneur espagnol.

Le PSG annonce une grosse blessure pour Bradley Barcola

Blessé face à Chelsea, Bradley Barcola va manquer plusieurs semaines de compétitions avec le PSG. Via un communiqué médical, le club parisien annonce que : « victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines. »

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Le journal L’Équipe va plus loin et évoque potentiellement un mois d’absence pour le numéro 29 des Rouge et Bleu. Forfait pour le dernier rassemblement de l’équipe de France avant la Coupe du Monde, Barcola pourrait également manquer la double confrontation contre Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. Une véritable tuile pour le Paris Saint-Germain, Champion de France et d’Europe en titre.

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