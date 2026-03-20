Mercato PSG : Campos prépare un échange XXL en Italie

‎Luis Campos n’a jamais dormi sur ses dossiers du mercato. Alors que la saison 2025-2026 bat son plein, le PSG prépare déjà un mouvement majeur en Italie, entre ambitions sportives et coups de maître financiers.

‎Mercato PSG : Kolo Muani, le départ programmé

‎Randal Kolo Muani semble avoir tiré sa révérence à Paris avant même la fin de la saison. De retour de son prêt à Tottenham le 1er juillet, l’attaquant français sera au centre d’un projet de réorganisation orchestré par Luis Campos. Au sein du club, le conseiller football du PSG voit en lui un levier idéal pour financer un échange ambitieux, tout en allégeant la masse salariale du club.

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‎Ce n’est pas un secret : Kolo Muani n’a jamais véritablement convaincu sur la durée au Parc des Princes. Ses performances épisodiques et sa difficulté à s’imposer dans un effectif pléthorique ont convaincu les décideurs parisiens de le céder cet été. L’idée ? Transformer une situation délicate en opportunité stratégique.

‎L’œil sur l’Italie : Thuram dans le viseur

‎Dans les coulisses, un nom circule déjà à Turin : Khephren Thuram. Le PSG rêverait d’attirer le milieu français de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Kolo Muani, selon Giorgio Musso. Cette opération, à la fois audacieuse et complexe, témoigne de la capacité de Campos à manier le marché européen avec subtilité.

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‎Cependant, le chemin s’annonce semé d’embûches. La Vieille Dame n’a aucunement l’intention de libérer son milieu, pilier de l’équipe de Luciano Spalletti, sans contrepartie sérieuse, d’après Calciomercato.it. Les négociations risquent d’être longues, mais le PSG mise sur son influence et sa réputation pour convaincre les Italiens de céder.

‎Un mercato stratégique et audacieux

‎Ce scénario illustre parfaitement la philosophie de Luis Campos : chaque départ doit servir un objectif clair, chaque arrivée doit être un investissement réfléchi. Le Paris SG ne se contente plus de dépenser ; il cherche à orchestrer des mouvements intelligents, combinant talents, jeunesse et rentabilité.

‎Les semaines à venir seront décisives. Si l’échange Kolo Muani – Thuram venait à se concrétiser, il marquerait un tournant dans la stratégie estivale du club français et confirmerait que Paris ne joue plus seulement dans la cour des grands, mais qu’il sait manier le marché avec audace et précision.

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