‎Mercato PSG : Surprise, un départ XXL se prépare !

‎Le PSG pourrait bien vivre un mercato d’été mouvementé, et pas seulement dans le sens des arrivées. En coulisses, un dossier inattendu prend de l’ampleur et concerne un international français en quête de temps de jeu.

‎Mercato PSG : Une situation devenue intenable à Paris pour Chevalier

‎Arrivé avec de grandes promesses, Lucas Chevalier voit son horizon s’assombrir au fil des semaines. Cantonné à un rôle secondaire, le portier tricolore peine à exister dans la hiérarchie parisienne, un statut difficile à accepter pour un joueur en pleine ascension. ‎À 24 ans, le gardien n’a plus le luxe d’attendre. Dans un club où la concurrence est permanente, chaque minute compte, surtout lorsqu’il s’agit de conserver une place chez les Bleus.

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Le banc parisien, aussi prestigieux soit-il, ne suffit plus à nourrir ses ambitions. ‎Du côté de Tottenham Hotspur, l’intérêt est réel et assumé. Le club londonien suit de près la situation et pourrait rapidement passer à l’action. Une opportunité séduisante pour Chevalier, tant sur le plan sportif que médiatique. ‎Le journaliste Loïc Tanzi confirme d’ailleurs la tendance : « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été ».

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« Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements ». Une déclaration lourde de sens qui en dit long sur l’évolution du dossier.

‎Un avenir dicté par la concurrence interne

‎La montée en puissance de Matvey Safonov complique encore davantage la donne. Solide et régulier, le portier russe s’impose comme une option crédible pour le poste de numéro un, réduisant les perspectives de Chevalier.‎ Laurent Perrin enfonce le clou : « On peut déjà commencer à se poser des questions pour la gestion de la prochaine saison… », lance-t-il.

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« Si Safonov reste très solide jusqu’à la fin de cet exercice, il repartira logiquement numéro un. Et comme Chevalier est promis à une très grande carrière, il ne pourra pas se permettre de rester sur le banc une année de plus », a-t-il jouté. À Paris, le message est clair : l’été pourrait bien sceller un départ aussi inattendu que retentissant.

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