ASSE :Une excellente nouvelle tombe pour Stassin en Belgique

Une excellente nouvelle est tombée pour Lucas Stassin, avant-centre de l’ASSE, à la veille du match contre le FC Annecy.

ASSE : Lucas Stassin appelé en Equipe A de Belgique pour la 1re fois

Arrivé à l’ASSE en aout 2024, Lucas Stassin a pris une dimension internationale. Il est convoqué pour la première fois en équipe nationale A Belge. L’attaquant des Verts est sur la liste de 28 joueurs retenus par Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables Rouges.

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La Belgique affrontera les États-Unis le 28 mars à Atlanta, puis le Mexique à Chicago, trois jours plus tard, en matchs amicaux.

L’ASSE se réjouit et félicite son attaquant

Convoqué pour ces matchs préparatifs du Mondial, Lucas Stassin se rapproche de son plus grand rêve, celui de jouer la Coupe du monde 2026.

« Après plusieurs rendez-vous honorés en sélection Espoirs, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a été appelé, ce vendredi, par Rudi Garcia pour le rassemblement de la sélection nationale A ! […] Bravo Lucas », a écrit le club stéphanois pour féliciter son avant-centre vedette.

📞 En direct de la cantine… Une bonne nouvelle ! 🆕🇧🇪 pic.twitter.com/viMF9omtxG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 20, 2026

Pour rappel, le joueur de 21 ans avait voulu quitter l’ASSE, l’été dernier, après la relégation en Ligue 2. Il souhaitait rejoindre un club de l’élite, afin de se donner plus de chances d’être sélectionné pour la Coupe du monde.

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