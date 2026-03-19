Mercato ASSE : Kilmer rate un coup en or pour les Verts

‎Le mercato démarre déjà sous tension à l’ASSE. Alors que les Verts espéraient renforcer leur défense avec un jeune talent espagnol, le destin en a décidé autrement : Kilmer Sports voit filer une opportunité dorée sous le nez.

‎Mercato ASSE : Williams, la cible manquée qui fait déjà parler

‎Loïc Williams, défenseur central de 24 ans formé à Valence et évoluant à Grenade, semblait être la perle rare pour renforcer l’ASSE. Sa jeunesse, son potentiel et son coût modéré faisaient de lui un profil idéal pour le projet Kilmer Sports. Mais le timing a joué contre les Verts : le joueur devrait s’engager avec le Sporting Kansas City en MLS, laissant le club français à la case départ.

Lire aussi : Mercato ASSE : KSV se mêle à un gros dossier au FC Porto

À voir

Mercato : La tendance se précise pour Lucas Chevalier !

‎Pour Saint-Étienne, cette déconvenue est un rappel de ce que miser sur de jeunes talents est un pari risqué. L’inexpérience peut coûter cher, et la concurrence européenne ou américaine est féroce. Néanmoins, l’ambition stéphanoise reste intacte : recruter malin, miser sur l’avenir, et préparer la remontée.

‎Une défense stéphanoise déjà fournie

‎Malgré ce revers, Saint-Etienne peut se rassurer : le club compte déjà sur quatre défenseurs centraux de valeur. Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer et Kévin Pedro offrent un socle solide. L’objectif est clair : combler les éventuelles lacunes et anticiper les départs sans se précipiter.

Lire aussi : Mercato : Saint-Etienne humilie l’OM pour un crack en défense !

‎Les prochaines semaines seront cruciales. Kilmer Sports doit désormais dénicher un autre prospect capable d’incarner le renouveau vert. Dans le contexte d’une équipe qui ambitionne de retrouver la Ligue 1, chaque recrue compte, et chaque échec se paie cher.

Lire aussi sur l’ASSE :

Maubleu veut faire oublier la lourde défaite à Annecy

À voir

‎Mercato OM : Un retour inattendu annoncé à Marseille !

ASSE : Montanier tire la sonnette d’alarme avant Annecy

ASSE – Annecy : Montanier confirme deux retours en défense