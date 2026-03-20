ASSE : Le Mans FC envoie un message fort à Saint-Etienne

L’entraîneur du Mans FC s’est prononcé sur la course vers la Ligue 1, avec l’ASSE, l’ESTAC et les autres concurrents du Top 5. Selon Patrick Videira, la montée ne sera qu’un bonus.

L’ASSE suit de près les résultats du Mans FC

Le Mans FC est le surprenant 3e de la Ligue 2, à 7 journées de la fin de la saison. Il talonne l’ASSE, le deuxième du championnat, à seulement 3 points, et possède 7 points de moins que le leader l’ES Troyes AC.

Avec 21 points encore en jeu, le club manceau peut donc espérer finir plus haut. Il peut également chuter du podium. Affrontant Amiens SC au stade de la Licorne, ce vendredi (20h),

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Le Mans (47 points) peut recoller provisoirement à l’AS saint-Etienne (50 points). Par conséquent, les Stéphanois sont contratnint de surveiller de près les résultats des Sarthois.

Videira (Le Mans FC) : « La Ligue 1 ? Ce n’est pas un objectif »

Toutefois, Patrick Videira pense que ce n’est pas le moment de faire les calculs. Il botte d’ailleurs en touche sur la question de la montée en Ligue 1. « La Ligue 1 ? Ce n’est pas un objectif. Ce n’est pas faire la langue de bois », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant le match du Mans FC à Amiens, ce vendredi (20h).

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Dans son explication, l’entraîneur des Sang et Or assure que son équipe a certes des ambitions élevées, mais il reste lucide. La course est très serrée et il n’y a encore aucune certitude sur l’issue du championnat.

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« Ma volonté, elle ne change en rien, c’est de vouloir gagner tous les matchs. Cependant, ce serait une erreur, aujourd’hui, de se projeter aussi loin. Il nous reste 7 matchs, 21 points à prendre. C’est énorme. […].

Être troisième à sept journées de la fin, c’est vraiment anecdotique. Si on est dans cette situation, à la dernière ou à l’avant-dernière journée, on pourra en parler tranquillement. Mais aujourd’hui, ça ne servirait à rien », a-t-il expliqué.

Les Mabceaux reste quand même ambitieux

Promu de National en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, Le Mans FC avait comme objectif : le maintien. En d’autres termes, son objectif pour cette saison n’était pas, au départ, la montée en première division.

« Malgré notre statut de promu, malgré peu de moyens, on a le droit d’être ambitieux. […]. On se doit de viser très haut, c’est simplement ce que je dis à mes joueurs », a déclaré Patrick Videira, humblement.

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