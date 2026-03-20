ASSE : Montanier clarifie la situation d’Aïmen Moueffek

Philippe Montanier a justifié son choix concernant Aïmen Moueffek, lors du match nul à Grenoble. Il évoque un choix purement stratégique.

ASSE : Titulaire avec Horneland, Moueffek sur le banc avec Montanier

Arrivé sur le banc de l’ASSE, le 1er février 2026, Philippe Montanier a redistribué les cartes au sein de l’effectif stéphanois. Au bout de quelques matchs, il a choisi ses hommes. Et Aïmen Moueffek n’en fait pas partie. Il était pourtant un joueur clé dans le dispositif d’Eirik Horneland.

Le milieu de terrain avait été titulaire à 12 reprises en 18 matchs disputés avec l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Sous les ordres de Philippe Montanier, il a été titulaire une seule fois et n’a disputé que des bouts de matchs en 5 apparitions en Ligue 2.

Pourquoi le joueur formé à Saint-Etienne est resté sur le banc à Grenoble ?

Lors du match contre Grenoble Foot (0-0), samedi dernier, Aïmen Moueffek est même resté sur le banc de touche. Le coach a pourtant sorti Igor Miliadinovic dans l’entrejeu, mais il avait fait un choix offensif avec l’entrée en jeu de Joshua Duffus.

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Avant la confrontation avec le FC Annecy, samedi (20h) à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier avoue qu’il n’y pas un souci particulier Aïmen Moueffek à l’ASSE, mais il fait simplement des choix, soit de profil ou tactiques.

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« Pourquoi je fais rentrer Duffus plutôt que Moueffek sur ce match-là ? Ce n’est pas vraiment tactique, c’est plutôt une influence offensive. Duffus était le seul attaquant, que nous avions sur le banc. Comme on peinait à ce niveau-là, que notre animation offensive était quand même très faible à Grenoble, on en avait besoin », a-t-il expliqué.

Aïmen Moueffek, victime de ses bobos et de la concurrence

Plus généralement, le technicien français estime que le joueur formé à l’AS Saint-Etienne n’est pas physiquement au point, comparativement à ses concurrents.

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« J’ai des joueurs à ma disposition et je regarde ce qui me paraît judicieux ou pas. J’étais content qu’Aïmen fasse plus de 60 minutes avec la réserve parce qu’il avait à chaque fois de petits bobos entre les matchs. Il avait du mal à faire des semaines complètes. […].

Il a des caractéristiques qui vont nous être utiles, dont je n’ai peut-être pas eu besoin sur le match contre Grenoble, mais forcément tous les joueurs vont nous aider jusqu’à la fin », a-t-il clarifié sans détour.

Malgré les absences de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek joue peu. Il n’est évidemment pas parmi les premiers choix de Philippe Montanier.

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