ASSE : Philippe Montanier tape du poing sur la table !

‎‎Philippe Montanier envoie un message clair à ses joueurs de l’ASSE après la fin de sa série de cinq victoires consécutives : la route vers le maintien de la dynamique est semée d’embûches. Entre exigence et métaphores sucrées, le coach des Verts prévient : « Ce sera chaud jusqu’au bout ».

‎ASSE : Une série interrompue, mais pas une panique

‎La défaite n’a pas frappé Saint-Étienne, mais le nul concédé à Grenoble a suffi à réveiller les alarmes. Philippe Montanier, conscient que le succès est fragile, refuse la complaisance. « On est déçus de ce match face à Grenoble parce qu’on se devait de faire mieux, six victoires d’affilée, c’est rare dans un championnat », a-t-il expliqué. Pour lui, l’équipe reste dans une dynamique positive, mais le signal est clair : chaque match doit être pris au sérieux.

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‎Le technicien stéphanois insiste sur la préparation et la communication. La vidéo, les échanges internes, et le suivi des principes de jeu deviennent les instruments de vigilance. « Comment on agit au quotidien pour éviter de griller d’autres jokers ? Cela passe par les échanges entre nous, la vidéo, les outils dont on se sert pour bien communiquer avec les joueurs pour qu’on soit aligné sur les principes de jeu », a-t-il précisé.

‎Montanier sonne l’alerte physique et mentale

Montanier pointe aussi du doigt la fraîcheur de ses joueurs. « On en a discuté avec les joueurs, on a peut-être manqué de fraîcheur physique et mentale. Rien n’est jamais acquis », confie-t-il. Selon lui, la défaillance n’est pas imputable à l’adversaire, mais à ses propres Verts, qui n’ont pas été au niveau de leurs standards offensifs.

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‎Même dans un match où la possession de balle semblait favorable, le manque d’efficacité dans le dernier tiers adverse a creusé le manque de résultats. « À Grenoble, on a eu le ballon mais moi ce qui m’intéresse c’est le dernier tiers adverse. On butine, on butine mais ça ne fait pas de miel et nous on a besoin de miel », ajoute Montanier.

‎Objectif : retrouver le miel à domicile

‎L’humour et la pédagogie ne masquent pas l’exigence du coach : les Verts doivent transformer la possession en efficacité. « Quand je parle de ça, je ne vise pas que les attaquants… Pour gagner des matchs, il faut marquer même si on n’a pas pris de but ce qui est positif », insiste Montanier, rappelant que l’ensemble du collectif est concerné.

‎Ce samedi, Saint-Étienne accueillera Annecy à Geoffroy-Guichard, avec la volonté de consolider sa deuxième place. Montanier mise sur une reprise de flamme offensive et sur une équipe alignée mentalement. Le message est clair : chaque point compte, et le coach ne laissera rien passer. Pour lui, le but est clair : retrouver le miel et continuer à butiner vers la victoire.

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