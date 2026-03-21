FC Nantes : Coup dur pour Vahid Halilhodzic

Le technicien du FC Nantes, Vahid Halilhodzic confirme deux mauvaises nouvelles avant le choc face au RC Strasbourg en Ligue 1.

FC Nantes : Mauvaise nouvelle pour Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic a dit oui aux Kita et a posé ses valises au FC Nantes pour sauver le club. Les Jaune et Vert sont aux abois en Ligue 1 cette saison. La relégation est tout proche. Le coach bosnien est donc en mission commando pour assurer le maintien. Pour son grand retour sur le banc nantais face à Strasbourg, Vahid Halilhodzic doit déjà composer avec une infirmerie un peu remplie.

Pour cette affiche face aux Alsaciens, un cadre manque à l’appel. Un autre reste incertain. Le milieu Francis Coquelin déclare forfait. Son ischio-jambier a encore lâché, sans que l’on connaisse pour l’instant la durée de son absence. C’est un coup dur pour l’entrejeu du FC Nantes.

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Après deux semaines de travail intensif, le successeur d’Ahmed Kantari espérait sans doute disposer de toutes ses forces vives pour cette première à la Beaujoire, mais la réalité du terrain en a décidé autrement.

L’autre inquiétude concerne le secteur défensif. Fabien Centonze, pourtant rayonnant depuis la mi-décembre, s’est blessé au genou lors de la séance d’entraînement de jeudi. Des examens médicaux, prévus ce vendredi, détermineront si le défenseur pourra intégrer le groupe pour la mise au vert de samedi matin.

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