‎OM-Lille : Une grosse décision annoncée pour ce duel décisif

À l’approche d’un choc capital de Ligue 1, l’OM s’apprête à recevoir le LOSC Lille dans une atmosphère sous haute tension. Mais en coulisses, une décision radicale vient bouleverser l’équilibre de cette affiche attendue.

‎OM-Lille : Les Dogues privés de supporters au Vélodrome

‎La rencontre entre l’OM et Lille n’aura rien d’un match ordinaire. Pour des raisons de sécurité, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a tranché : aucun supporter lillois ne sera autorisé à effectuer le déplacement jusqu’à l’Orange Vélodrome. Une mesure forte, rare, mais assumée dans un contexte jugé sensible.

Lire aussi : OM : Deux bonnes nouvelles tombent pour Habib Beye

À voir

ASSE : Montanier lâche sa décision pour Djylian N’Guessan

‎Dans son communiqué, la Préfecture détaille : « Interdiction d’accéder au stade Orange Vélodrome, de stationner et de circuler […] à toute personne se prévalant de qualité de supporters du LOSC […] du dimanche 22 mars à 8h00 au lundi 23 mars à 4h00 ». Une restriction large qui dépasse le simple cadre du stade et s’étend à toute la ville de Marseille.

‎Un contexte explosif et un horaire bouleversé

‎Ce huis clos partiel s’explique aussi par un calendrier chargé pour les forces de l’ordre, mobilisées notamment pour le second tour des élections municipales. Résultat : le match a été avancé à 17h15, loin du créneau premium habituel. Une décision qui en dit long sur les tensions anticipées autour de cette affiche.

Lire aussi : ‎Mercato OM : Un retour inattendu annoncé à Marseille !

‎À cela s’ajoute un autre arrêté interdisant « le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques », une mesure désormais classique mais révélatrice de la vigilance accrue. Le spectacle promet d’être intense sur le terrain, même si les tribunes perdront une partie de leur saveur.

‎Lille frustré, Marseille sous pression

‎Côté nordiste, la pilule passe mal. Le président Olivier Létang, déjà contrarié après la défaite à Aston Villa, militait pour un report. Une requête restée lettre morte, qui accentue la frustration d’un club privé de son soutien populaire. ‎Pour Marseille, l’avantage est clair : un Vélodrome acquis à sa cause. Mais cette atmosphère pourrait aussi se transformer en pression supplémentaire.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Accord conclu pour le transfert d’une star ?

À voir

PSG-Liverpool : Vers un énorme forfait avant le choc ?

Mercato OM : Un buteur dit oui à Benatia

Mercato OM : Benatia boucle un deal à 18 M€