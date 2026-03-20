Mercato OM : Accord conclu pour le transfert d’une star ?  

Deux géants européens tournent autour d’un buteur de l’OM pour le prochain mercato estival. Les dirigeants marseillais visent le jackpot.

Mercato : l’OM veut vendre Mason Greenwood

Mason Greenwood porte le maillot de l’OM. Pourtant, ce lien pourrait se rompre dès l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant anglais attire déjà les regards des géants européens. Les dirigeants du club phocéen exigent des contreparties astronomiques.

L’OM vise la qualification en Ligue des Champions, mais l’équipe pourrait perdre son meilleur atout avant la prochaine édition de la compétition. Greenwood enchaîne les prestations de haut vol sous les ordres d’Habib Beye. Cette forme étincelante n’a pas échappé à l’Atlético de Madrid ni à la Juventus, tous deux prêts à passer à l’offensive.

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Les pensionnaires du stade Vélodrome sont prêts à vendre l’ancien crack de Manchester United si une offre XXL tombe. L’Olympique de Marseille pourrait céder si une somme de 100 M€ ou 50 M€ est payée cash. C’est notamment l’Atlético de Madrid qui envisage de faire cette folie pour renforcer sa ligne offensive. Quant à la Juventus, elle doit d’abord se qualifier pour la C1 et ensuite inclure deux joueurs dans le deal. Jonathan David et Edon Zhegrova pourraient débarquer à Marseille en plus d’un joli chèque.

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