OM : Deux bonnes nouvelles tombent pour Habib Beye

Les nouvelles sont bonnes pour le technicien de l’OM, Habib Beye avant le choc face au LOSC. Le groupe est presque au complet pour défier les Dogues.

OM : le point sur le groupe avant le LOSC

L’OM attend de pied ferme le LOSC ce dimanche pour la 27ème journée de Ligue 1. Marseille est en pleine confiance. Sur les trois dernières journées, les Phocéens ont accumulé les points, prenant ainsi deux longueurs d’avance sur Lyon dans la course au podium.

Tout a commencé il y a trois semaines par un succès renversant (3-2) contre leur rival lyonnais. Le club a ensuite assuré l’essentiel, sans briller mais avec sérieux, en s’imposant sur le score minimal de 1-0 face à Toulouse puis Auxerre.

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Ces résultats mettent fin à une période de doute. En effet, les Marseillais n’avaient plus gagné deux matches de championnat consécutifs depuis deux mois. Plus impressionnant encore : la défense n’avait plus enchaîné deux rencontres sans encaisser de but (clean sheet) depuis septembre. Pour Habib Beye, dont les débuts sur le banc à Marseille sont convaincants, cette solidité retrouvée est une véritable réussite.

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Avant le choc face au LOSC, les signaux sont au vert. Le groupe olympien sera quasiment au complet pour cette affiche. Certes, le défenseur Aguerd manque toujours à l’appel ; opéré récemment, il ne reviendra qu’en toute fin de saison. En revanche, Habib Beye enregistre deux retours importants : Leonardo Balerdi et le milieu de terrain Bilal Nadir.

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