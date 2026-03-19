‎Mercato OM : Un retour inattendu annoncé à Marseille !

‎‎Le mercato d’été pourrait apporter son lot de surprises à l’OM, avec notamment un retour inattendu. Derek Cornelius, défenseur canadien longtemps oublié, pourrait réintégrer l’effectif phocéen après une saison loin des projecteurs.

‎Mercato OM : Un été marseillais sous le signe de la surprise ?

‎L’OM s’apprête à vivre un mercato estival animé. Après une saison ponctuée de rebondissements, les dirigeants phocéens envisagent de renforcer l’effectif tout en récupérant certains joueurs partis en prêt. Parmi eux, Derek Cornelius fait figure de retour inattendu. Recruté en 2024 pour 4 millions d’euros en provenance de Malmö, le défenseur canadien avait été prêté aux Glasgow Rangers pour se relancer.

Lire aussi : Mercato : C’est confirmé, un roc attendu à Marseille

‎Selon Transferfeed, le club écossais ne devrait pas lever l’option d’achat, ce qui oblige Marseille à réfléchir à son avenir. La question reste ouverte : conserver Cornelius ou le relancer sur le marché ? Les prochains mois s’annoncent donc cruciaux pour le joueur et pour l’Olympique de Marseille, qui devra gérer ce retour avec finesse.

‎Derek Cornelius : un regain d’espoir pour sa carrière

‎Malgré une saison écossaise compliquée, Cornelius n’a pas perdu la confiance de sa sélection nationale. Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada, a récemment déclaré : « La sélection de mars comprendra de nombreux joueurs blessés qui ne peuvent pas disputer les matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont souffert de blessures de longue durée. Des joueurs comme Alistair Johnston, Derek Cornelius et Promise David ».

À voir

Ligue Europa : L’OL éliminé, le club vers une saison blanche ?

Lire aussi : Mercato : Benatia dégote un crack à 32 M€ !

« Nous allons constituer un groupe un peu plus large, afin d’inclure certains de ces joueurs blessés et de les intégrer dans leur protocole de retour au jeu. Ils ne participeront peut-être pas aux matchs, mais nous voulons qu’ils soient présents au sein de l’équipe. Nous avons encore suffisamment de temps pour que les joueurs puissent se rétablir et retrouver leur pleine forme, ou du moins s’en approcher, d’ici juin », a-t-il poursuivi.

‎Cette confiance démontre que Cornelius reste un élément à surveiller. Pour Marseille, il pourrait représenter une solution défensive solide et expérimentée, capable de s’intégrer rapidement au collectif. Un retour qui, malgré le calme apparent, pourrait bien faire parler de lui dans les prochains mois.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Marseille répond cash à la Juventus

À voir

Mercato : La tendance se précise pour Lucas Chevalier !

Mercato : Marseille traque un ancien phénomène de Ligue 1

Mercato : Un milieu belge se rapproche de Marseille