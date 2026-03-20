Mercato OM : Un buteur dit oui à Benatia

L’OM prépare un été mouvementé. Pour renforcer son attaque, le club phocéen cible un prolifique attaquant.

Mercato OM : Jonathan David vers Marseille ?

Actuellement, l’OM gère une fin de saison sous haute tension. Si aucun trophée n’est espéré, la qualification directe pour la Ligue des Champions reste l’objectif prioritaire. Cette place européenne est vitale. Elle garantit les revenus nécessaires pour financer les futures recrues estivales.

Parmi les noms cochés, celui de Jonathan David séduit. L’ancien buteur lillois vit une période difficile à la Juventus. Un retour en Ligue 1 l’attirerait, surtout sous le soleil de la cité phocéenne. Marseille a des raisons d’y croire. Selon Tuttosport, l’excellente entente entre l’OM et la Vieille Dame facilite les négociations.

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L’Olympique Lyonnais courtise aussi le Canadien. Cependant, un obstacle de taille freine le club rhodanien : le montant du transfert. Cela offre un avantage à Marseille dans ce dossier. Côté finances, la Juventus réclame 25 millions d’euros pour libérer le natif de New York. L’OM semble prêt à cet investissement conséquent.

À l’inverse, Lyon ne peut envisager qu’un prêt, une option moins séduisante pour le club italien. Cette saison, David affiche 7 buts et 5 passes décisives en 39 matchs. Malgré ses difficultés à s’imposer au sein du géant de Serie A, sa maîtrise de la Ligue 1 en ferait une recrue de poids. Le joueur de 26 ans doit maintenant trancher. Marseille l’attend.

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