ASSE – FC Annecy : Retour de Lamba, la compo réajustée ?

Malgré le match nul de l’ASSE à Grenoble et le retour de Chico Lamba, il est fort probable que Philippe Montanier reconduise sa même équipe type, face au FC Annecy.

L’ASSE rejoint par Le Mans avant d’affronter Annecy

L’ASSE n’avait pas réussi à enchaîner une sixième victoire consécutive en Ligue 2. Sa série avait été stoppée par Grenoble Foot, lors de la 27e journée. Les Stéphanois avaient été accrochés par les Grenoblois (0-0) au stade des Alpes, mais ils restent invaincus et deuxième de Ligue 2.

Cependant, les Verts sont désormais sous pression avant d’affronter le FC Annecy, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Le Mans FC les a rejoints à la troisième à la place, grâce à sa victoire arrachée à Amiens au bout du temps additionnel (3-4). Le club manceau a provisoirement le même nombre de points (50) que l’AS Saint-Etienne.

ASSE – FC Anency : Le Cardinal reprend sa place, Lamba sur le banc

Pour remettre le promu à distance, Philippe Montanier doit gagner le match contre Annecy. Il peut compter sur le retour du nouveau capitaine Julien Le Cardinal. La gêne musculaire qui l’avait contraint à quitter le terrain à Grenoble est passée.

L’entraîneur a également récupéré Chico Lamba, le solide et imposant défenseur. Il avait permis a l‘ASSE de faire une série positive en début de saison, soit 5 victoires et 2 nuls lors des 7 premières journées du championnat.

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Néanmoins, le Portugais devrait démarrer la rencontre sur le banc, au profit du jeune Kevin Pedro, buteur contre le Red Star. Sauf surprise de dernières minutes, l’entraîneur des Stéphanois devrait faire confiance à sa même équipe lors de cette 28e journée.

La compo probable de l’ASSE contre le FC Annecy :

Gardien de but : B. Maubleu

Défenseurs : Ben Old, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : I. Touré, C. Lamba, E. Annan, D. Appiah, P. Eymard, A. Moueffek, J. Duffus

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