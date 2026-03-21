ASSE : Annecy prépare une mauvaise surprise pour Sainté !

Le FC Annecy s’apprête à défier l’ASSE ce samedi 21 mars dans un Chaudron privé de sa tribune emblématique. Après deux revers face aux cadors de Ligue 2, les Annéciens n’ont qu’un objectif : créer l’exploit et relancer leurs rêves de barrages.

Annecy rêve de l’exploit face à l’ASSE

‎Le souvenir est encore vif pour les joueurs du FC Annecy : le 25 octobre 2025, leur retour au Parc des Sports avait été un feu d’artifice. Face à Saint-Étienne, déjà réduits à dix, les Haut-Savoyards avaient infligé un cinglant 4-0. « Il y a des matchs comme ça où tout vous sourit », confie avec un sourire nostalgique l’entraîneur Laurent Guyot.

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‎Ce soir, c’est dans le Chaudron que se jouera l’opposé de cette féerie. Mais l’histoire donne parfois des ailes : Annecy veut prouver que la magie du football peut se répéter, même loin de ses terres. Entre tension et ambition, chaque joueur sait que la mission est autant sportive que émotionnelle.

‎Le plafond de verre : Annecy face aux géants

‎Ces dernières semaines, les Reds ont testé leur résistance face aux cadors : Le Mans et Troyes. Deux défaites qui ont laissé des traces, notamment le revers à domicile contre Troyes. Laurent Guyot l’admet sans détour : « Je trouve qu’on a joué à un niveau qui reflète notre position actuelle (9e) et pas à celui qui se bat réellement pour les barrages… Il y a une sorte de plafond de verre contre lequel on se tape la tête régulièrement. »

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‎Pour ce déplacement à Saint-Étienne, qui pointe en deuxième position, chaque duel sera un test de caractère. Geoffroy Guichard sera privé de sa fameuse tribune Kop Sud, mais le Chaudron reste une forteresse. Guyot espère que ses joueurs franchiront enfin ce fameux plafond et montreront un autre visage.

‎Gomes Rodriguez : le jeune triple passeport prêt à briller

À seulement 18 ans, Alejandro Gomes Rodriguez incarne l’ambition d’Annecy. Prêté par l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant n’oublie pas la rivalité qui existe entre Lyon et Saint-Étienne. « La rivalité avec Saint-Étienne ? Oui, on m’en a tout de suite parlé quand je suis arrivé à l’OL. On m’a dit : tu ne peux pas porter du vert ici », raconte-t-il.

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‎Son regard est fixé sur un objectif clair : « Le plus important est de prendre les trois points. » Soutenu par ses coéquipiers lyonnais et conscient que des milliers de supporters le suivront derrière leurs écrans, Gomes Rodriguez pourrait bien être le visage d’un exploit improbable.

‎Annecy n’a pas le droit à l’erreur si les barrages restent dans son viseur. Mais entre la mémoire d’un 4-0 historique et la jeunesse pleine d’audace de ses attaquants, le FC Annecy pourrait bien semer le doute dans le Chaudron. Les Verts ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

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