ASSE : Un grand retour dans le groupe contre le FC Annecy

Le retour de deux défenseurs centraux de l’équipe de l’ASSE est confirmé. Ils sont dans le groupe pour affronter le FC Annecy, après près de deux mois d’absence.

ASSE : Chico Lamba fait son grand retour, Le Cardinal présent aussi

« Chico Lamba postule, comme Julien Le Cardinal, qu’on a protégé en début de semaine et qui est ok pour ce week-end », avait annoncé l’entraîneur de l’ASSE, jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

Le retour des deux défenseurs centraux est désormais officiel. Ils sont dans le groupe de 18 joueurs retenus par Philippe Montanier pour le match ASSE – GF38 de la 28e journée de Ligue 2, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

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Chico Lamba revient d’une blessure à la jambe, contracté depuis le 24 janvier 2026. Quant à Julien Le Cardinal, il n’avait pas terminé le match contre Grenoble, samedi dernier.

Il avait été sorti à la 80e minute, à cause d’une gêne musculaire à la cuisse. Selon le coach de l’AS Saint-Etienne, la recrue hivernale avait quitté le terrain par précaution.

Encore plusieurs absents à Saint-Etienne !

En revanche, le capitaine et gardien numéro 1 de l’ASSE, Gautier Larsonneur, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer ou encore Joao Ferreira sont tous absents.

Le groupe de l’ASSE contre le FC Annecy :

Gardiens de but : B. Maubleu, I. Touré

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, C. Lamba, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : P. Eymard, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, Ben Old, L. Stassin

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