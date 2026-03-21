ASSE : Un grand retour dans le groupe contre le FC Annecy

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Le retour de deux défenseurs centraux de l’équipe de l’ASSE est confirmé. Ils sont dans le groupe pour affronter le FC Annecy, après près de deux mois d’absence.
ASSE : Chico Lamba fait son grand retour, Le Cardinal présent aussi
« Chico Lamba postule, comme Julien Le Cardinal, qu’on a protégé en début de semaine et qui est ok pour ce week-end », avait annoncé l’entraîneur de l’ASSE, jeudi, en conférence de presse d’avant-match.
Le retour des deux défenseurs centraux est désormais officiel. Ils sont dans le groupe de 18 joueurs retenus par Philippe Montanier pour le match ASSE – GF38 de la 28e journée de Ligue 2, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.À voirMercato PSG : Accord conclu pour un roc allemand ?
Chico Lamba revient d’une blessure à la jambe, contracté depuis le 24 janvier 2026. Quant à Julien Le Cardinal, il n’avait pas terminé le match contre Grenoble, samedi dernier.
Il avait été sorti à la 80e minute, à cause d’une gêne musculaire à la cuisse. Selon le coach de l’AS Saint-Etienne, la recrue hivernale avait quitté le terrain par précaution.
Encore plusieurs absents à Saint-Etienne !
En revanche, le capitaine et gardien numéro 1 de l’ASSE, Gautier Larsonneur, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer ou encore Joao Ferreira sont tous absents.
Le groupe de l’ASSE contre le FC Annecy :
Gardiens de but : B. Maubleu, I. Touré
Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, C. Lamba, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro
Milieux de terrain : P. Eymard, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek
Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, Ben Old, L. Stassin
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