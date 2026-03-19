ASSE-Annecy : Un retour se confirme, 3 autres après la trêve

L’ASSE pourrait compter sur un ou deux retours pour son prochain match en Ligue 1, avant la trêve internationale.

ASSE : Le retour de Lamba face à Annecy se se précise

Privée de plusieurs joueurs depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE est sur le point de récupérer un joueur pour affronter le FC Annecy. Annoncé par l’entraîneur, la semaine dernière, le retour de Chico Lamba se précise.

Ayant réintégré l’entraînement collectif, il s’est jaugé avec la Réserve, dimanche, comme prévu. Le défenseur central portugais devrait faire sa réapparition dans le groupe stéphanois, samedi, lors de la 28e journée du championnat. Après presque deux mois d’absence, il devrait démarrer sur le banc.

Le Cardinal ménagé jusqu’après la trêve internationale ?

Victime d’une gêne musculaire face à Grenoble Foot, samedi dernier, Julien Le Cardinal avait été sorti par précaution. « Il sentait que ça tirait un peu sur son ischio. On lui a dit d’être prudent, il l’a été. […]. Il vaut mieux se ménager que d’aller à la rupture », avait rassuré le coach de l’AS Saint-Etienne.

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Le staff des Verts ne devrait pas prendre de risque avec le nouveau capitaine, surtout qu’il pourrait profiter de la trêve de deux semaines, après Annecy, pour bien se remettre. Peuple-Vert confirme la tendance en indiquant qu’il s’est entraîné seul cette semaine, en marge du groupe.

Aucun risque ne sera pris pour Larsonneur, Bernauer et Jaber

Touché à la cuisse et absent pour la première fois de la saison, Gautier Larsonneur est toujours en soins. Il est déclaré out pour le match contre les Annéciens. Selon la source, le gardien de but est impatient de revenir. Pour ce faire, « il multiplie les séances » en vue du match contre l’AS Nancy, le 4 avril.

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Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber sont toujours en reprise. Cependant, leur retour en championnat ne sera pas précipité.

« Aucun risque d’aggravation ne sera pris à l’aube d’une pause de 15 jours », assure le média spécialisé dans son point sur le groupe de l’ASSE.

Absence prolongée pour Tardieu et El Jamali

Concernant Florian Tardieu (mollet) et le jeune Nadir El Jamali (genou), ils sont encore loin d’un retour. « Il devraient encore rater plusieurs semaines de compétition », à en croire le site internet.

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Philippe Montaniert devrait donner plus d’information sur les blessés, dans son point-sante, ce jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match.

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