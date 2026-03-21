ASSE : Montanier prépare un coup choc contre Annecy

Après un match frustrant à Grenoble, l’ASSE se doit de réagir. Philippe Montanier envisage plusieurs ajustements tactiques pour relancer son équipe et remettre l’attaque stéphanoise sur les rails.

‎Offensive en panne : l’alerte est donnée à l’ASSE

‎Le récent 0-0 ramené de Grenoble a laissé des traces au sein de l’ASSE. Alors que les Verts enchaînaient les victoires sous l’impulsion de Philippe Montanier, le visage présenté lors de cette rencontre a inquiété. La création offensive a paru timide, sans réel impact sur le bloc adverse. Pour un club en quête de montée, ce manque de mordant n’est pas acceptable.

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Montanier l’a clairement exprimé : il attend davantage de ses joueurs, en particulier dans la zone décisive. Cette exigence pourrait se traduire par des changements significatifs dans le onze de départ, et certains titulaires voient déjà leur place vaciller. Le message est clair : chaque joueur doit peser sur le jeu, et la patience du coach n’est pas infinie.

‎Miladinovic sous pression : la performance attendue

‎Igor Miladinovic, milieu offensif serbe, traverse une période délicate. Son incapacité à transformer les efforts collectifs en actions dangereuses inquiète. Déjà remplacé prématurément contre le Red Star, puis à Grenoble, il sait que ses performances sont scrutées.

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‎Montanier n’a pas mâché ses mots : « Igor est un joueur offensif. J’attends de lui qu’il soit influent sur l’aspect offensif. » La pression est donc maximale, et la rencontre contre Annecy pourrait bien décider de son avenir immédiat dans le onze stéphanois.

‎Des options audacieuses pour surprendre Annecy

‎Pour relancer l’attaque, plusieurs scénarios sont à l’étude. Aïmen Moueffek, relégué dans la hiérarchie, pourrait être rappelé pour sa capacité à provoquer et dynamiser le jeu. Autre option : Joshua Duffus, titularisé sur l’aile gauche, permettant à Zuriko Davitashvili de jouer plus axial et de créer du danger entre les lignes.

‎Ce schéma, testé en cours de match à Grenoble, n’avait pas porté ses fruits. Mais Montanier pourrait décider de le lancer d’entrée, dans l’optique de surprendre Annecy et d’imposer un rythme offensif dès les premières minutes. Une réaction rapide est indispensable pour rester dans la course à la montée avant la trêve internationale.

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