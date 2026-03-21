Mercato : Mauvaise nouvelle, l’OM perd un deal à 4 M€

Un indésirable de l’OM fera son retour à Marseille à la fin de la saison. Le club phocéen perd donc un joli chèque.

Mercato OM : Le prêt de Derek Cornelius tourne au fiasco

L’aventure écossaise de Derek Cornelius se passe mal. Le Canadien a été envoyé en prêt par l’OM aux Glasgow Rangers en septembre dernier pour se relancer. Mais le défenseur canadien ne convainc plus personne. Son club actuel a finalement décidé de ne pas lever son option d’achat de quatre millions d’euros.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’international aux 40 sélections. Mais après une douzaine de matchs, son corps a lâché. Les blessures se sont enchaînées, l’éloignant des terrains. Le natif d’Ajax en Ontario a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Le média Transferfeed confirme que les Rangers renoncent à l’engager définitivement.

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Le coup de grâce est tombé récemment. Selon Read Rangers, le défenseur central a été relégué en équipe réserve. Si cette mise à l’écart pourrait s’expliquer par un besoin de retrouver le rythme après quatre mois d’absence. Mais les nouvelles sont moins bonnes pour Marseille.

Le club phocéen va donc récupérer son joueur cet été. Sous contrat jusqu’en 2028 avec la cité phocéenne, Cornelius doit déjà se chercher une nouvelle porte de sortie pour ne pas cirer le banc sur la Canebière. Il n’entre pas dans les plans du nouveau coach, Habib Beye.

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