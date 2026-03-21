Mercato Stade Rennais : Un phénomène croate arrive  

Le Polonais, Przemyslaw Frankowski déçoit cette saison. La direction du Stade Rennais a trouvé son successeur en Croatie.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un crack croate

Le Stade Rennais s’inquiète. Przemyslaw Frankowski devait diriger le couloir droit de la défense, mais ses muscles le trahissent. Depuis son arrivée de Galatasaray, l’international polonais enchaîne les pépins physiques. Entre mollet et ischios, son aventure bretonne est moins fructueuse.

Au Roazhon Park, le dossier devient brûlant pour Franck Haise. On se souvient du pion essentiel qu’il était au RC Lens. Pourtant, sous ses nouvelles couleurs, son influence n’est plus la même. Face à cette situation, Mahamadou Nagida a surgi.

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Le jeune Camerounais a livré de solides performances lors de victoires marquantes contre le PSG ou Nice. C’est une solution de rotation, mais encore en apprentissage. Ses statistiques sont encore en deçà des attentes. La direction du Stade Rennais cherche donc un profil plus fiable pour l’été prochain.

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Le nom d’Ante Orec circule depuis quelques jours dans les bureaux rennais. Ce Croate de 24 ans brille actuellement au HNK Rijeka. Ses chiffres sont convaincants. 3 buts et 7 passes décisives cette saison. C’est un bon profil. Formé comme défenseur, il s’est mué en latéral droit. Il sait centrer, courir et défendre avec la même rigueur. Que ce soit dans une défense à quatre ou un système à trois, il s’adapte. Pour l’instant, aucun accord n’est scellé.

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