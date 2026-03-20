SRFC : Pinault fixe les conditions pour un nouveau stade !

Dans le cadre des 125 ans du SRFC, qui seront célébrés dimanche en marge de la réception du FC Metz, le propriétaire du club breton, François-Henri Pinault, s’est exprimé sur le projet du nouveau stade. Les fans du Stade Rennais sont désormais un peu plus situés.

Pinault : « Un préalable indispensable est de retrouver le niveau européen »

À l’occasion des 125 ans du SRFC, qui seront fêtés en grande pompe dimanche à l’occasion de la réception du FC Metz (17h15, 27e journée de Ligue 1), François-Henri Pinault est sorti de son habituel silence médiatique en s’exprimant dans plusieurs journaux ce vendredi.

Lisez aussi : Stade Rennais : Pinault rassure Franck Haise pour le Mercato

Dans les colonnes du journal régional Ouest-France, le milliardaire français a évoqué différents dossiers qui concernent le club breton, notamment celui du nouveau stade que la famille veut offrir au Stade Rennais. Le patron d’Artémis a publiquement prévenu que l’équipe de Franck Haise doit s’installer durablement dans la course à l’Europe pour relancer ce dossier.

À voir

FLASH : Vahid Halilhodzic frappe déjà très fort au FC Nantes

« En temps voulu, les discussions autour du Roazhon Park seront à nouveau sur la table. Un préalable indispensable est de retrouver le niveau européen et de s’y maintenir durablement. Il faudra ensuite reprendre les discussions avec la ville de Rennes.

Lisez aussi : Mercato : Le Stade Rennais prépare un joli coup

Tout le monde sait que le sujet est compliqué, pour plein de raisons, et il l’est encore plus depuis que les droits audiovisuels du football français se sont effondrés. Cela oblige les clubs à faire preuve de davantage de prudence dans leurs investissements. Il faudra aussi en passer par des études détaillées sur le financement et la rentabilisation d’un nouvel équipement », a expliqué François-Henri Pinault.

Après plusieurs campagnes européennes conclues avec plus ou moins de réussite, le club breton se positionne désormais comme un acteur fiable, capable de briller sur le plan continental tout en restant ancré dans la formation de jeunes talents.

À voir

OL :Consolation bizarre d’Aulas, après l’élimination de Lyon

Lisez aussi : Mercato SRFC : Les Pinault répondent à Chelsea pour Jacquet

Cette nouvelle identité est au cœur de la communication du club, qui mise sur la continuité plutôt que sur les effets d’annonce. Après quatre victoires consécutives, le Stade Rennais est brutalement retombé sur terre puisque Lille est venu s’imposer le week-end dernier au Roazhon Park, mais le club breton reste tout de même en course pour l’Europe.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato SRFC : La famille Pinault lâche une bombe pour Beye

INFO SRFC: Les Pinault arrêtent une décision pour Habib Beye

À voir

FLASH PSG : Luis Enrique confirme un absent inattendu à Nice

Stade Rennais : La famille Pinault jette l’éponge pour un stade XXL !