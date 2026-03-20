Mercato : Le Stade Rennais prépare un joli coup

‎Le Stade Rennais pourrait frapper fort lors du mercato d’été en relançant un dossier qui fait déjà couler beaucoup d’encre. À seulement 23 ans, Pablo Pagis attire tous les regards et incarne le profil offensif que le club breton rêve d’intégrer à son effectif.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC sur un profil qui fait tourner les têtes

‎Pablo Pagis n’est pas un jeune joueur comme les autres. Formé au Stade Rennais, il a choisi Lorient pour s’aguerrir et prouver qu’il pouvait briller dans un environnement exigeant. Cette saison, il se distingue par sa capacité à marquer au moment décisif et à créer des espaces pour ses partenaires, faisant de lui un des attaquants les plus en vue de Ligue 1.

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Avec ses dix buts toutes compétitions confondues et sa polyvalence offensive, il combine vitesse, technique et intelligence de jeu, un cocktail qui fait rêver n’importe quel recruteur. ‎Les observateurs du mercato s’accordent à dire que Pagis pourrait représenter ce petit “plus” capable de faire basculer un match.

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Son adaptabilité, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés, et sa capacité à prendre les décisions justes sous pression, le placent au cœur des discussions pour les transferts estivaux. Rennes, toujours à l’affût, pourrait donc retrouver en lui un talent qu’il connaît déjà, et qui comprend l’esprit du club.

‎Une affaire qui sent la passion bretonne

‎Pour le Stade Rennais, récupérer Pagis ne serait pas seulement un coup sportif : ce serait un symbole. Attirer un ancien de l’académie devenu leader à Lorient montrerait la capacité du club à séduire et à relancer l’ambition offensive. La direction bretonne voit en lui un joueur capable de débloquer des défenses serrées et d’insuffler un supplément d’âme à son attaque.

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‎Du côté de Lorient, le défi est différent. Le club ne compte pas céder son attaquant phare sans obtenir un prix à la hauteur de son talent. Avec un contrat qui court jusqu’en 2027, les Merlus disposent d’un levier financier et sportif important. Pour Rennes, réussir ce dossier serait un signal fort envoyé à la Ligue 1 : le club entend reprendre sa place au sommet, et il n’hésitera pas à miser sur l’avenir pour séduire ses supporters.

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