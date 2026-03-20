Mercato : Le Stade Rennais prépare un joli coup

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Le Stade Rennais pourrait frapper fort lors du mercato d’été en relançant un dossier qui fait déjà couler beaucoup d’encre. À seulement 23 ans, Pablo Pagis attire tous les regards et incarne le profil offensif que le club breton rêve d’intégrer à son effectif.
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Pablo Pagis n’est pas un jeune joueur comme les autres. Formé au Stade Rennais, il a choisi Lorient pour s’aguerrir et prouver qu’il pouvait briller dans un environnement exigeant. Cette saison, il se distingue par sa capacité à marquer au moment décisif et à créer des espaces pour ses partenaires, faisant de lui un des attaquants les plus en vue de Ligue 1.
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Avec ses dix buts toutes compétitions confondues et sa polyvalence offensive, il combine vitesse, technique et intelligence de jeu, un cocktail qui fait rêver n’importe quel recruteur. Les observateurs du mercato s’accordent à dire que Pagis pourrait représenter ce petit “plus” capable de faire basculer un match.À voirMercato ASSE : Kilmer rate un coup en or pour les Verts
Son adaptabilité, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés, et sa capacité à prendre les décisions justes sous pression, le placent au cœur des discussions pour les transferts estivaux. Rennes, toujours à l’affût, pourrait donc retrouver en lui un talent qu’il connaît déjà, et qui comprend l’esprit du club.
Une affaire qui sent la passion bretonne
Pour le Stade Rennais, récupérer Pagis ne serait pas seulement un coup sportif : ce serait un symbole. Attirer un ancien de l’académie devenu leader à Lorient montrerait la capacité du club à séduire et à relancer l’ambition offensive. La direction bretonne voit en lui un joueur capable de débloquer des défenses serrées et d’insuffler un supplément d’âme à son attaque.
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Du côté de Lorient, le défi est différent. Le club ne compte pas céder son attaquant phare sans obtenir un prix à la hauteur de son talent. Avec un contrat qui court jusqu’en 2027, les Merlus disposent d’un levier financier et sportif important. Pour Rennes, réussir ce dossier serait un signal fort envoyé à la Ligue 1 : le club entend reprendre sa place au sommet, et il n’hésitera pas à miser sur l’avenir pour séduire ses supporters.
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