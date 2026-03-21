‎Mercato : Le Stade Rennais prépare déjà un gros revirement

‎Au Stade Rennais, l’heure n’est plus aux constats mais à l’anticipation. Entre incertitudes physiques et révélations inattendues, le club du Roazhon Park prépare en coulisses un virage stratégique sur le mercato pour le flanc droit.

Mercato Stade Rennais : Frankowski, un pari fragilisé par les blessures

‎Arrivé avec l’étiquette d’un dynamiteur de couloir, Przemysław Frankowski peine à imposer sa cadence en Bretagne. La faute à une succession de pépins musculaires qui ont freiné son intégration et brouillé sa continuité dans le jeu rennais. À ce niveau d’exigence, l’irrégularité physique est souvent un luxe que les ambitions européennes ne pardonnent pas.

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‎Le staff technique, lucide, a choisi la prudence plutôt que la précipitation. Une gestion mesurée qui en dit long sur la fragilité actuelle du dossier. Résultat : le couloir droit, censé être une force, s’est transformé en zone d’incertitude, obligeant le club à revoir ses priorités.

‎Nagida, l’éclaircie inattendue à Rennes

‎Dans ce contexte mouvant, Mahamadou Nagida s’est engouffré dans la brèche avec une fraîcheur décomplexée. Le jeune joueur apporte de l’énergie, de l’engagement et une certaine fiabilité défensive qui ont séduit le public rennais. Une bouffée d’oxygène dans une saison parfois heurtée.

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‎Mais derrière cette belle promesse, le réalisme domine. L’apport offensif reste perfectible, et la régularité à ce niveau demande encore du temps. En interne, le constat est clair : pour viser plus haut, le Stade Rennais devra muscler sa rotation et sécuriser ce poste clé.

‎Une piste croate déjà à l’étude

‎Dans cette optique, les recruteurs ont activé plusieurs leviers, dont celui menant à Ante Orec, actuellement performant au HNK Rijeka. Le profil intrigue : volume de course, qualité de centre et discipline tactique, un cocktail parfaitement adapté aux exigences modernes du poste.

‎Sans précipitation mais avec méthode, Rennes avance ses pions. Car dans le football d’aujourd’hui, anticiper vaut souvent mieux que réparer. Et si ce dossier ne fait encore que frémir, il illustre déjà une certitude : le prochain mercato rennais pourrait bien redessiner les équilibres du couloir droit.

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