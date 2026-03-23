Mercato PSG : La décision ferme de Paris pour un crack

Le PSG a fait connaître sa réponse pour un joueur majeur de son équipe, sollicité par Arsenal et d’autres clubs de Premier League.

Mercato PSG : Arsenal s’intéresse à Khvicha Kvaratskhelia

Qualifié brillamment pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG est attaqué sur Khvicha Kvaratskhelia. Revenu en grande forme, il a été décisif contre Chelsea en huitième de finale, avec 3 buts marqués et une passe décisive délivrée, lors des deux rencontres.

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Grâce à ses performances remarquables en coupe d’Europe (7 buts et 4 passes décisives en 11 matchs), l’attaquant géorgien a renforcé l’intérêt d’Arsenal. Le club londonien s’est positionné pour tenter de l’arracher à son homologue parisien, selon les informations de Fabrizio Romano.

Réponse catégorique du Paris Saint-Germain

Évidemment, il ne s’agit que d’un simple intérêt pour l’instant, le mercato d’été n’étant pas encore ouvert. Néanmoins, la réponse du Paris Saint-Germain est déjà connue. Et elle est « catégorique » à en croire le journaliste italien !

Il n’est pas question pour Nasser Al-Khelaifi d’évoquer un éventuel transfert de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Ce dernier n’est pas sur le marché selon la Direction parisienne.

Recruté à Naples contre 80 millions d’euros en janvier 2025, l’ailier international géorgien est évalué à 90 millions d’euros et il est sous contrat à Paris jusqu’en juin 2029. D’après Transfermarkt, Chelsea, Liverpool et Manchester United surveillent de près également le numéro 7 du PSG.

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