Mercato PSG : C’est confirmé pour ce crack défensif à 50M€

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival, avec une priorité claire : solidifier une défense en quête de certitudes. Une piste sérieuse mène en Allemagne, où un jeune talent affole déjà les recruteurs européens.

Mercato PSG : Campos prépare un joli coup en Allemagne

‎Au fil des mois, le secteur défensif du PSG a laissé entrevoir des fragilités inattendues. Entre un Marquinhos moins souverain qu’à l’accoutumée et un Willian Pacho peu à son aise que la saison dernière, le club de la capitale sait qu’il devra frapper fort. ‎Le dernier mercato n’a pas totalement répondu aux attentes.

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L’effectif est resté relativement stable, mais cette continuité n’a pas permis de gommer les lacunes. Résultat : la direction sportive, pilotée par Luis Campos, prépare une offensive ciblée et ambitieuse. ‎Les regards parisiens se tournent désormais vers la Bundesliga, où un nom revient avec insistance : Karim Coulibaly, selon Deich Stube.

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À seulement 18 ans, le défenseur du Werder Brême impressionne déjà par sa maturité et sa régularité. ‎Gaucher, solide dans les duels et étonnamment serein pour son âge, il coche toutes les cases du profil recherché. Paris serait prêt à investir lourdement, avec une offre estimée à 50 millions d’euros. Un pari sur l’avenir, mais aussi une réponse immédiate aux besoins actuels.

L’intérêt du Paris SG confirmé pour Coulibaly

‎L’intérêt parisien n’est plus un secret. Le directeur sportif du club allemand, Clemens Fritz, a lui-même levé le voile sur la question. « Cet intérêt n’est pas une surprise ! On parle d’un défenseur central gaucher de 18 ans, titulaire indiscutable en Bundesliga. Il suscite de l’intérêt », a-t-il confié à la chaîne Sport 1.

Avant d’ajouter, avec un enthousiasme mesuré : « Il est très lucide. Très concentré et déterminé, et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment ». Des mots qui confirment la valeur du joueur… et qui risquent d’attiser encore davantage la concurrence. Paris est prévenu : pour s’offrir ce joyau, il faudra convaincre vite.

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