FLASH INFO : Nouvelle tuile au PSG après Bradley Barcola !

Nouvelle tuile au sein de l’effectif de Luis Enrique après Bradley Barcola. Alors que se profile un choc contre Liverpool en Ligue des Champions, le PSG enregistre un nouveau blessé.

PSG : Un autre attaquant rejoint Barcola à l’infirmerie

Quelques jours après Bradley Barcola, victime d’une entorse ligamentaire sévère à la cheville droite et indisponible pour au moins un mois, l’infirmerie du PSG a enregistré l’arrivée d’un nouveau pensionnaire. Samedi soir, lors de la large victoire sur le terrain de l’OGC Nice (4-0), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, Senny Mayulu a dû céder sa place après avoir été touché au mollet. Questionné en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique, son entraîneur, n’avait pas pu en dire plus.

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« Pour Senny, il faut attendre demain (dimanche), car on ne sait pas si c’est un coup ou un problème musculaire », avait lancé le technicien espagnol. Et ce dimanche, le milieu offensif du PSG a passé des examens plus poussés qui ont permis de révéler une lésion au mollet droit. « Victime d’une lésion au mollet droit lors du match d’hier soir contre Nice, Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

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Après Bradley Barcola, c’est donc au tour de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais de rejoindre l’infirmerie. Mais au contrairement à son coéquipier de 23 ans, Mayulu ne restera aux soins que durant deux semaines. Ce qui laisse espérer un retour dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Liverpool, le 8 avril, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Point médical concernant Senny Mayulu@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2026

Si les nouvelles concernant Mayulu sont moins graves, il faut noter l’absence de Kang-In Lee dans ce point médical de lendemain de match. Le milieu offensif sud-coréen avait dû sortir du terrain quelques minutes après l’horrible tacle subi sur l’arrière de sa jambe qui a engendré le carton rouge de Youssouf Ndayishimiye.

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Luis Enrique avait expliqué qu’il fallait attendre ce dimanche pour en savoir plus avec de possibles examens. Son absence du point médical du Paris Saint-Germain semble donc indiquer que le joueur de 25 ans qu’il va bien et va pouvoir rejoindre sa sélection nationale.

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