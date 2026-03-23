Mercato PSG : C’est décidé ! Ce phénomène va signer

‎Le PSG s’apprête à frapper un grand coup sur le mercato. Une jeune star internationale, adulée pour ses fulgurances techniques, pourrait bientôt prolonger son aventure sous les couleurs rouge et bleu, confirmant ainsi la montée en puissance du club parisien.

‎Une pépite qui électrise le Parc des Princes

‎Depuis quelques semaines, le PSG affiche une efficacité redoutable sur le terrain. Avec 12 buts inscrits en seulement trois rencontres, l’équipe dirigée par Luis Enrique a prouvé que sa mécanique offensive était désormais parfaitement huilée. Mais au-delà des statistiques, un nom cristallise les débats : Ousmane Dembélé. L’ailier français a d’ailleurs été décisif sur le premier but de Dro Fernandez sous les couleurs parisiennes.

Lire aussi : Mercato Paris SG : Ousmane Dembélé lâche une bombe sur son futur

À voir

ASSE : Ça grogne dans le vestiaire, Montanier hausse le ton

‎Dante, défenseur expérimenté du Gym, n’a pas caché son admiration : « C’est rigolo, toutes les grosses équipes que j’ai jouées avant, il y avait une vraie star, Messi, Ronaldo… Mais celle-là est homogène. On le sait que Dembélé est le Ballon d’or. Ce joueur-là pour moi est plus qu’un phénomène. Je pense que le Bon Dieu lui a donné un peu plus de choses que les autres. » Une déclaration qui résume à elle seule l’aura et le potentiel de ce joueur capable de changer le cours d’un match en quelques secondes.

‎Mercato PSG : Vers une prolongation annoncée pour Dembélé

‎L’avenir de Ousmane Dembélé au PSG semble désormais tout tracé. Actuellement sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant français n’a pas caché ses intentions lors d’une conférence de presse à Londres : « Non, il n’y a aucune raison de ne pas prolonger. Mais après, durant toute ma carrière, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends les décisions. Ça se passe entre le club et mon agent », a-t-il répondu.

Lire aussi : INFO PSG: Chelsea tranche pour le transfert d’Enzo Fernandez

Des mots qui laissent peu de place au doute : Paris va conserver sa pépite pour plusieurs saisons, renforçant ainsi son projet ambitieux de domination européenne. ‎Pour Luis Enrique, c’est un véritable atout supplémentaire. Dembélé apporte vitesse, créativité et imprévisibilité, des qualités qui complètent à merveille l’effectif parisien.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : C’est confirmé pour ce crack défensif à 50M€

À voir

‎FC Nantes : Colère et vérité de Halilhodžić après Strasbourg

FLASH INFO : Nouvelle tuile au PSG après Bradley Barcola !

Coup de tonnerre à l’OM: Mason Greenwood au PSG pour 80M€ ?