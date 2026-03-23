OL : Deux attaquants de Lyon souffrants, la trêve tombe bien

La trêve internationale est bien tombée pour l’OL. Elle va digérer sa série négative et surtout récupéré ses blessés, notamment deux attaquants.

OL : Série de 5 défaites et 3 nuls, Lyon finit sur les rotules

L’OL part à la trêve internationale sur une défaite renversante contre l’AS Monaco au Groupama Stadium, dimanche (2-1). Mais pas seulement ! L’équipe de Paulo Foinseca a fini sur les rotules, avec 5 défaites et 3 matchs nuls lors de ses huit derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Lyon (47 points) reste certes 4e au classement, mais il est désormais à portée du LOSC (47 points), de l’AS Monaco (46 points) et du Stade Rennais (44 points).

La pause de deux semaines tombe donc bien pour l’Olympique Lyonnais. Elle va lui permettre de se remettre mentalement et physiquement de sa série noire. Mais surtout de récupérer des nombreux blessés.

OL : Yaremchuk touché au tendon, Fofana ressent encore des douleurs

En effet, Roman Yaremchuk a été victime d’une blessure au tendon d’Achille, la veille du match contre les Monégasques, alors qu’il figurait dans le groupe retenu. « On a attendu jusqu’au dernier moment pour voir s’il y avait une évolution, mais il ne pouvait tenir sa place », a fait savoir l’entraîneur des Gones.

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De retour d’une longue absence de près de 5 mois, Malick Fofana a rejoué cette semaine. Soit 8 minutes contre le Celta Vigo en Ligue Europa et 5 minutes contre l’ASM en Ligue 1. Toutefois, il n’est pas encore suffisamment remis. L’ailier international belge a ressenti des douleurs samedi.

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« On a parlé et je lui ai demandé de venir avec nous. Je lui ai promis de ne pas le faire entrer si nous n’en avions pas besoin. Mais le docteur m’avait dit 10 à 15 minutes maximum. C’est pourquoi il est entré à ce moment-là », a justifié Paulo Fonseca.

L’infirmerie de l’Olympique Lyonnais est pleine !

Outre Pavel Sulc et Afonso Moreira, qui ont repris sans souci, Roman Yaremchuk, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert sont toujours en soins. La trêve internationale tombe à pic pour eux !

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