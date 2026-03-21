OL : Fin de saison cauchemardesque pour un taulier de Lyon

Un joueur clé de l’OL vit, individuellement, une saison cauchemardesque relativement à l’élimination collective du club, de la Coupe de France et de la Ligue Europa.

OL : Niakhaté rate son tir au but contre Lens et se fait expulser face au Celta

L’OL a été éliminé de la coupe de France en quarts de finale à domicile, par le RC Lens. Cette compétition était pourtant l’une des priorités de Lyon, surtout que le PSG, double vainqueur d’affilée du trophée, était déjà éliminé.

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Deux semaines après sa sortie de la coupe nationale, l’équipe de Paulo Fonseca a été éliminée de la Ligue Europa. Elle a perdu le match retour décisif, encore au Groupama Stadium, face au Celta Vigo (0-2). Endrick avait pourtant arraché le match nul en égalisant au stade Balaidos, dans les derniers instants de la manche aller (1-1, 87e).

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Les deux éliminations de l’Olympique Lyonnais sont évidemment collectives. Toutefois, Moussa Niakhaté est doublement fautif lors des deux défaites à Lyon. Face au Racing Club de Lens, c’est bien lui qui avait raté le 4e tir au but des Gones, le seul manqué finalement.

En Ligue Europa, le défenseur central a été expulsé d’un carton rouge direct, dès la 19e minute de jeu, pour une faute violente sur Javi Rueda. Réduit à 10 contre 11, l’OL a concédé deux buts en deuxième période (61e et 90e +2). Individuellement, l’international Sénégalais a coûté la coupe de France et une place en quarts de finale de la C3 à l’équipe de Lyon.

Pierre Ménès : « Niakhaté a plombé deux fois son équipe »

Pierre Ménès le tient pour responsable. « Moussa Niakhaté fait une très grande saison, mais il a quand même plombé deux fois son club dans des moments cruciaux, cette année. En ratant le penalty dans la série de tirs au but, contre Lens, puis en se faisant expulser vraiment bêtement avec une semelle sur la cheville d’un joueur du Celta », a-t-il lâché dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Le comble de la terrible saison de Moussa Niakhaté, c’est le retrait du titre de Champion d’Afrique des Nations 2025 au Sénégal, par la Confédération Africaine de Football (CAF).

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