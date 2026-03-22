Mercato : Corentin Tolisso prêt à claquer la porte à l’OL ?

À un an de la fin de son contrat, Corentin Tolisso pourrait quitter les rangs de l’OL pour la deuxième fois. Le capitaine des Dogues affole la Premier League à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.

Mercato OL : Trois clubs anglais se positionnent pour Corentin Tolisso

Corentin Tolisso va-t-il imiter Alexandre Lacazette et quitter lui aussi les rangs de l’OL à la fin de la saison en cours ? De retour à Lyon à l’été 2022 après cinq années passées sous les couleurs du Bayern Munich, le Champion du Monde 2018 s’est rapidement imposé dans le onze des Gones. Capitaine depuis le départ de Lacazette l’été passé, le milieu de terrain se trouve à un tournant de sa carrière.

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À 31 ans, Corentin Tolisso a la possibilité de poursuivre l’aventure avec son club formateur ou prendre la décision de s’offrir un nouveau challenge dans un grand club européen. Surtout que des formations de Premier League seraient déjà positionnés pour le récupérer en cas de départ cet été.

En effet, selon les informations de Sport Boom, le protégé de Paulo Fonseca plaît énormément en Angleterre, puisque Tottenham le surveille, comme Newcastle United et Aston Villa. Avec 11 buts et 3 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Tolisso garde logiquement une certaine cote sur le marché.

En difficulté financière et menacé par les dettes contractées par John Textor, l’Olympique Lyonnais pourrait être tenté d’écouter des offres intéressantes. Le média britannique évoquant le chiffre de 30 millions d’euros pour boucler ce dossier.

L’OL face à un choix stratégique

Michele Kang, la président de l’OL, devra trancher lors du prochain mercato d’été. Vendre Corentin Tolisso pourrait alléger la masse salariale du club. Mais perdre un cadre expérimenté comporte aussi des risques sportifs. Le club rhodanien devra équilibrer finances et ambitions.

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De son côté, le natif de Tarare, dont le vécu en Ligue des Champions constitue un atout majeur, devra décider s’il souhaite relever un nouveau défi. La Premier League pourrait donc représenter une opportunité attractive pour la suite de sa carrière. Le dossier Tolisso promet d’animer le mercato estival à Lyon.

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