Mercato PSG : Luis Campos prépare une folie en Allemagne

Le PSG fonce sur Michael Olise pour le prochain mercato estival. Le Bayern Munich fixe le prix à 200 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène français

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos observe attentivement Michael Olise. Mais le Bayern Munich refuse de vendre son joyau. Seul un montant astronomique de 200 millions d’euros pourrait faire fléchir la direction bavaroise.

Depuis son transfert en Allemagne, Olise brille. Ses performances exceptionnelles le propulsent désormais parmi les favoris pour le prochain Ballon d’Or. L’an passé, malgré une statistique impressionnante de 20 buts et 22 passes décisives, l’attaquant né à Londres n’avait atteint que la trentième place du classement. Cette saison, il place la barre encore plus haut.

Le gaucher bavarois affole les compteurs. En 39 matchs, il a claqué déjà 16 réalisations et servi 27 offrandes. De telles statistiques justifient l’intérêt des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain est un sérieux prétendant. Le Bayern Munich sait qu’il possède un joueur talentueux. Michael Olise est un créateur capable de changer le cours d’un match par une inspiration géniale.

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Face à l’appétit du PSG, de Liverpool ou du Real Madrid, les dirigeants allemands ont décidé de protéger leur crack. Pour l’arracher à Munich, il faudra débourser une fortune. Selon le quotidien Bild, Liverpool serait déjà prêt à offrir ces fameux 200 millions d’euros. Paris connaît désormais le ticket d’entrée : il faudra égaler ou dépasser cette offre pour espérer recruter le Français.

De son côté, l’état-major munichois affiche une sérénité totale. Max Eberl, le directeur sportif du club, a fermé la porte à tout départ prématuré. Il rappelle qu’Olise dispose à Munich de tout le nécessaire pour s’épanouir au plus haut niveau. Sous contrat jusqu’en 2029 et sans clause libératoire, le joueur semble, pour l’instant, solidement ancré en Bavière.

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