Mercato: 95M€, le PSG négocie un coup d’envergure en Ligue 1

Soucieux de renforcer considérablement son effectif, le PSG s’active déjà en coulisses sur le prochain mercato estival. Luis Campos serait notamment sur un double coup retentissant en Ligue 1.

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Le PSG ne compte pas attendre l’ouverture officielle du marché pour frapper un grand coup. Alors que la trêve internationale bat son plein, Luis Campos et les scouts du Paris Saint-Germain s’activent en coulisses pour boucler un dossier brûlant. D’après les renseignements recueillis par But, le club de la capitale serait prêt à mettre une enveloppe colossale de 95 millions d’euros sur la table des négociations pour s’offrir deux talents évoluant au RC Strasbourg : Valentin Barco et Guéla Doué.

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Une opération stratégique qui vise non seulement à renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais aussi à infliger un camouflet mémorable au projet BlueCo de Chelsea. D’autant que les joueurs concernés sont emballés à l’idée de rejoindre les Rouge et Bleu. Valentin Barco, âgé de 21 ans, est un milieu de terrain moderne et technique. Il se distingue par sa vision du jeu et sa qualité de passe.

Sa capacité à se projeter vers l’avant impressionne. L’international argentin pourrait renforcer l’entrejeu du PSG immédiatement. Le natif de 25 de Mayo peut également dépanner au poste de latéral gauche et devenir la doublure de Nuno Mendes. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Valentin Barco est évalué à 25 millions d’euros sur Transfermarkt.

Guéla Doué pour faire souffler Achraf Hakimi

Lié au RC Strasbourg jusqu’en juin 2029, le latéral droit de 23 ans, Guéla Doué, pourrait apporter solidité défensive et capacité de percussion à la défense du PSG. Son volume de jeu correspond aux exigences du haut niveau et représenterait un renfort important pour le Paris SG et une doublure de qualité pour Achraf Hakimi. Le Champion de France et d’Europe en titre souhaite rajeunir et renforcer son effectif.

Ce double transfert s’inscrit dans une stratégie à long terme et le montant de 95 millions d’euros montre l’ambition du PSG qui ne veut pas perdre de temps sur ce dossier. De son côté, le propriétaire du Racing Club de Strasbourg, BlueCo, également à la tête de Chelsea, souhaitait initialement intégrer les deux joueurs dans la rotation des Blues.

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Sauf que les deux protégés de Gary O’Neil sont déterminés à rejoindre les rangs du club londonien. Refroidis par les récentes déconvenues des Chelsea en Ligue des Champions face au Paris SG, Valentin Barco et Guéla Doué ne se projetteraient plus du tout du côté de Stamford Bridge. De quoi offrir une autoroute au club parisien pour conclure cette double signature pour un montant important.

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