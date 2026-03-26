Coup de tonnerre: Le Barça abdique, Rashford proche du PSG ?

Alors que l’avenir de Marcus Rashford reste incertain du côté du FC Barcelone, le PSG serait toujours intéressé par le renfort de l’attaquant prêté par Manchester United. Explications.

Le Barça ne souhaite pas lever l’option pour Marcus Rashford

Le FC Barcelone devrait tourner la page Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, la star anglaise ne devrait pas être conservée, malgré des performances solides. En proie à des difficultés financières, le club catalan trouve finalement trop élevé le coût global du transfert définitif du joueur de 28 ans, notamment en raison de son salaire.

Pour renforcer son secteur offensif, le leader de la Liga pourrait miser sur un profil bien connu en interne : Jan Virgili. Actuellement au Real Majorque, le jeune ailier de 19 ans réalise une saison prometteuse avec 6 passes décisives en 22 matchs. Transféré l’été dernier pour environ 3,5 millions d’euros, il reste en partie sous contrôle barcelonais grâce à une clause de revente de 50%, ce qui faciliterait grandement un retour à moindre coût.

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Dans un contexte financier toujours surveillé, la direction catalane semble privilégier des solutions internes et durables. Virgili, formé à la Masia, coche toutes les cases pour renforcer l’aile gauche aux côtés de Raphinha. Entre un Rashford performant, mais onéreux et un jeune talent déjà adapté à la Liga, le choix des dirigeants barcelonais pourrait rapidement être tranché.

« Barcelone ne lèvera pas l’option d’achat de Marcus Rashford, prêté par Manchester United. Le club souhaite faire revenir Jan Virgili, formé à La Masia et actuellement au RCD Majorque. Le joueur de 19 ans est parti pour Los Bermellones l’été dernier dans le cadre d’un accord de 3,5 millions d’euros, mais Barcelone conserve une indemnité de revente de 50%, ce qui rendrait tout retour beaucoup moins cher.

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Interrogé sur Rashford, José Alvarez a répondu : « On verra » », rapporte la célèbre émission El Chiringuito. Ce revirement pourrait profiter au Paris Saint-Germain pour la signature de Marcus Rashford.

Le PSG à la lutte avec l’AC Milan

En Angleterre, diverses sources assurent que le FC Barcelone souhaite négocier à la baisse le montant de l’option d’achat de Marcus Rashford ou au mieux obtenir un paiement échelonné dans le cadre d’un nouveau prêt. Toutes ces options ne conviennent pas à Manchester United, qui souhaite recevoir l’argent en totalité pour recruter cet été.

Surtout que le natif de Manchester pourrait facilement rapporter plus de 30 millions d’euros. D’autant que plusieurs clubs européens comme le Paris SG et l’AC Milan sont positionnés depuis des mois pour récupérer le partenaire de Lamine Yamal, à en croire Caught Offside.

« Barcelone souhaite payer la clause libératoire de 26 millions de livres sterling de Marcus Rashford en plusieurs fois. Manchester United exige le paiement intégral et immédiat. Cette situation a suscité l’intérêt de deux grands clubs européens, alors que le maintien de Rashford au Barça est incertain », explique le média britannique.

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Si les Red Devils et les Barcelonais ne trouvent pas un accord, le PSG et les Rossoneri pourraient passer à l’action pour recruter Rashford cet été. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 39 matchs sous les couleurs barcelonaises, Rashford, qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque, est désormais évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt. Mais ce montant n’est pas de nature à effrayer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Affaire à suivre…

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