Mercato ASSE : Une signature hautement symbolique actée

Le fils d’un ancien joueur de l’ASSE a décidé de s’engager à Saint-Etienne. Son père s’en réjouit dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Mercato : Eden Linganzi signe à l’Académie de l’ASSE

Pour renforcer son centre de formation, l’ASSE est en quête de jeunes joueurs talentueux, en permanence. La dernière arrivée en date à l’Académie est celle d’Eden Linganzi. Il s’agit d’une pépite de 14 ans, qui fait son retour dans le Forez, après un bref passage au centre de formation de l’OGC Nice.

Il s’est engagé avec le club stéphanois en signant un contrat aspirant. « Son parcours, sa progression et son environnement familial offrent des garanties intéressantes», a souligné Peuple-Vert.

L’histoire des Linganzi se poursuit avec Eden, 20 ans après Amine

En effet, la signature du jeune joueur offensif chez les Verts a une histoire symbolique. Il est le fils d’Amine Linganzi (36 ans), ancien milieu de l’AS Saint-Etienne. Ce dernier a été formé dans le Forez (2006-2008) et a joué avec l’équipe stéphanoise en Ligue 1, entre 2008 et 2010, avant de rejoindre Blackburn Rovers en Angleterre.

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Le footballeur retraité depuis 2019 se félicite de ce que son histoire avec l’ASSE se poursuit avec son fils. « Vingt ans après, je me retrouve avec mon fils et mon ancien entraîneur, Jean-Philippe Primard (une figure emblématique de la formation stéphanoise). Qui l’eut cru ? », s’est réjoui Amine Linganzi.

Saint-Etienne, club de coeur des Linganzi !

Il a savouré ensuite la signature d’Eden, dans le club auquel il est resté attaché. « Félicitations mon fils pour ton contrat avec notre club de cœur. Ce n’est qu’un début, la route est longue et semée d’embûches, mais Dieu est là pour t’accompagner », a-t-il posté sur Instagram.

Chez les Linganzi, le maillot Vert, c’est une histoire de famille ou encore d’ADN.

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