ASSE Mercato : KSV étudie 5 dossiers, des départs en vue

L’ASSE prépare le prochain mercato par anticipation, bien que concentrée sur la fin de saison et l’objectif montée en Ligue 1. Cinq dossiers sont sur la table de KSV.

ASSE : La montée en Ligue 1 comme priorité unique

L’ASSE tient son destin entre les mains pour la montée directe en Ligue 1. Elle n’a plus qu’assurer ses résultats lors des 6 dernières journées de Ligue 2 pour validé son billet-retour dans l’élite.

Mettant à profit la trêve internationale, Philippe Montanier et son staff peaufine leur stratégie, afin de remporter au moins 5 des 6 matchs restants. Ce qui validerait la montée directe des Verts, sans passer par les play-offs et barrages.

KSV prépare le mercato, en prévision de la montée

En marge de cet unique objectif, la direction de l’AS Saint-Etienne se penche sur le mercato. Elle cherche des joueurs pour défendre les couleurs stéphanoises en Ligue 1 et éviter au club de redescendre aussitôt.

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Plusieurs profils sont étudiés et la cellule recrutement vise en priorité des joueurs aguerris au haut niveau, connaissant bien le championnat et parlant français.

Mercato : Tardieu et Appiah sur le départ

Kilmer Sports Ventures (KSV) épluche également les dossiers des joueurs en fin de contrat en juin 2026. Florian Tardieu (34 ans), Dennis Appiah (33 ans) et Brice Maubleu (36 ans) sont concernés. Gêné par des blessures musculaires récurrentes, le premier devait partir librement.

Idem pour le deuxième, qui n’est clairement pas une priorité du nouvel entraîneur, malgré son match réussi contre Annecy. Le défenseur ghanéen prépare d’ailleurs sa reconversion, comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Il se forme pour être consultant sportif.

Brice Maubleu encore dans le flou

Quant à Brice Maubleu, gardien de but numéro 2 de l’ASSE, il remplace bien Gautier Larsonneur (blessé), en ce moment. Il a réussi deux clean sheet contre Grenoble (2-0) puis le FC Annecy (4-0). Il a dévoilé récemment son désir de prolonger son aventure dans le Forez.

Pour l’instant, aucune décision n’a encore été prise sur l’avenir de Brice Maubleu. Cependant, Peuple-Vert croit savoir que « l’option » d’une prolongation « ne semble pas privilégiée ».

Kanté vers un transfert définitif, Soumahoro proche d’un retour à Hambourg

Prêté à Saint-Etienne cet hiver, jusqu’à la fin de la saison, Abdoulaye Kanté (20 ans) sera recruté définitivement, grâce à ses performances actuelles. Surtout que son prêt de Middlesbrough est assorti d’une option d’achat. Mais à condition que le club stéphanois retrouve la Ligue 1.

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Concernant Aboubaka Soumahoro (21 ans), il est plus proche d’un retour à Hambourg, son club d’origine, que d’un transfert définitif. Il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute depuis son arrivée chez les Verts, le 2 février 2026.

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