Mercato PSG : Une star du Paris SG repousse un géant de Premier League

Pour le PSG, le prochain mercato estival ne sera pas de tout repos. Le champion d’Europe voit d’ailleurs plusieurs de ses cadres courtisés en Europe mais peut souffler : Khvicha Kvaratskhelia ne cédera pas aux sirènes anglaises. Alors qu’Arsenal rêvait de l’attirer à Londres, l’attaquant géorgien a tranché avec fermeté.

‎Kvaratskhelia, un pilier indispensable au PSG

‎Depuis son arrivée en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a fait trembler les filets et galvanisé le Parc des Princes. L’ancien Napolitain s’est rapidement imposé comme l’un des artisans majeurs du sacre du PSG en Ligue des champions. Sa technique éclatante, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux font de lui un joyau dont le club parisien ne veut pas se séparer.

Lire aussi : Mercato : Incroyable ! Le Paris SG prêt à vendre Kvaratskhelia ?

À voir

PSG-EdF : Le verdict tombe pour Désiré Doué avant la Colombie

‎Le joueur de 25 ans bénéficie également d’un contrat confortable jusqu’en 2029, avec un salaire annuel avoisinant les 10,8 millions d’euros. Autant dire qu’il n’est pas sous pression financière pour quitter Paris. Pour Luis Campos, qui a bataillé ferme avec Naples pour conclure ce transfert, Kvaratskhelia représente déjà un investissement qui pourrait frôler les 100 millions d’euros à ce stade, preuve de sa valeur sur le marché européen.

‎Mercato PSG : Kvaratskhelia met Arsenal KO dès le premier round

‎Les médias anglais avaient annoncé un intérêt marqué d’Arsenal, leader actuel de Premier League, pour Kvaratskhelia. Très vite, cette rumeur a pris une tournure brutale : selon le Daily Mail, l’international géorgien n’a aucune intention de quitter le Paris SG dans l’immédiat. Le message est clair : ni Arsenal, ni aucun autre club européen ne viendra troubler sa quiétude parisienne pour le moment.

Lire aussi : ‎PSG : Dembélé blessé, mauvaise nouvelle pour Paris SG

‎Même si les Gunners restent actifs sur le marché et pourraient se tourner vers d’autres talents parisiens comme Senny Mayulu, Khvicha Kvaratskhelia demeure hors de portée. Le Paris SG conserve ainsi son atout majeur en attaque, un joueur capable de décider à lui seul du sort d’un match, et qui symbolise désormais la stabilité et l’ambition du club.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : 11 buts et 8 passes, un ailier attendu à Paris

À voir

‎Mercato OM : Révélations sur un transfert surprise !

Mercato PSG : Luis Campos prépare une folie en Allemagne

PSG-EdF : Dembélé blessé, l’annonce forte de Deschamps !