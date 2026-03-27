‎PSG : Dembélé blessé, mauvaise nouvelle pour Paris SG

Ousmane Dembélé a replongé le PSG dans ses vieux cauchemars en quittant prématurément le terrain lors de France–Brésil à Boston. Une alerte musculaire qui, à l’aube d’une période cruciale, tombe au plus mauvais moment pour le Paris SG et Luis Enrique.

‎PSG : Nouvelle rechute pour Ousmane Dembélé ?

‎Pour les Parisiens, la soirée devait être une simple parenthèse internationale, un match de gala sans conséquence. Mais le destin, lui, s’est montré moins indulgent. Alors que Ousmane Dembélé semblait dans une forme étincelante, il s’est brusquement arrêté, la main crispée sur l’arrière de la cuisse au moment de quitter la pelouse.

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Un signe que personne n’a envie de revoir, surtout pas à Paris, où le moindre pépin physique de l’ailier réveille toutes les inquiétudes accumulées depuis son arrivée. ‎Le staff de l’équipe de France n’a pas pris le moindre risque : sortie immédiate, mine sombre, et un stade silencieux le temps d’une respiration.

‎Le Paris SG face à un nouveau casse-tête

‎À Paris, l’information circule déjà comme une traînée de poudre. Dembélé, maillon essentiel des animations offensives, pourrait manquer plusieurs échéances majeures si les examens confirment une lésion. Le calendrier, lui, ne fera aucun cadeau : championnat, coupe d’Europe, et une dynamique à préserver absolument.

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‎Dans les bureaux du club, on s’y prépare : réajuster les schémas, redistribuer les rôles, espérer une bonne nouvelle médicale. Car sans Dembélé, Paris perd bien plus qu’un dribble ou une passe décisive, il perd une étincelle, ce grain de folie qui change un match.

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