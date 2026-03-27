Mercato PSG :  11 buts et 8 passes, un ailier attendu à Paris

La direction du PSG ne lâche pas le buteur ivoirien, Yan Diomandé. Une offre XXL se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Yan Diomandé

Yan Diomandé enflamme l’Europe. L’ailier du RB Leipzig, véritable révélation de la saison, attire tous les regards avant l’ouverture du marché estival. Si la Premier League s’active, l’expert Fabrizio Romano prévient : il ne faut surtout pas enterrer le PSG dans ce dossier brûlant.

L’international ivoirien s’est imposé comme un cadre indiscutable en Allemagne. Capable d’évoluer sur les deux flancs de l’attaque, il affiche des statistiques impressionnantes avec 11 buts et 8 passes décisives en 29 apparitions. Cette efficacité a rapidement attiré les plus grands clubs européens dès l’hiver dernier.

Mais le prix fixé par Leipzig calme les ardeurs. Le club allemand réclamerait environ 103 millions d’euros pour libérer sa pépite, sous contrat jusqu’en 2030. Un montant colossal, certes, mais cohérent avec une valeur marchande déjà estimée à 75 millions d’euros par Transfermarkt.

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Liverpool et Manchester United mènent actuellement la bataille. Les Reds voient en lui le successeur idéal de Mohamed Salah, tandis que les Red Devils envisagent de lui confier les clés de l’attaque pour remplacer Marcus Rashford.

Cependant, Fabrizio Romano rappelle que le Bayern Munich et le Paris SG rôdent autour du joueur. Selon le journaliste italien, la puissance financière et l’attractivité de ces deux clubs pourraient attirer Yan Diomandé. Le PSG a déjà pris des renseignements concrets. Toutefois, le secteur offensif parisien affiche complet, ce qui impose une stratégie de dégraissage avant toute offensive.

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