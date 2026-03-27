Mercato PSG :  Un cadre refuse de partir cet été

Malgré les rumeurs persistantes l’envoyant à Londres, Khvicha Kvaratskhelia a tranché pour son avenir. Le PSG peut souffler : les Gunners sont hors-course.

Mercato : Kvaratskhelia reste fidèle au PSG et snobe Arsenal

Le PSG va compter sur Khvicha Kvaratskhelia pour plusieurs saisons. Ces derniers jours, la presse britannique s’enflammait pour un intérêt mutuel entre l’actuel leader de Premier League et l’international géorgien. L’idée d’un départ vers l’Arsenal de Mikel Arteta semblait séduire le joueur. Or, son arrivée au Paris Saint-Germain date seulement de l’hiver 2025.

Depuis son transfert en provenance de Naples, l’ailier a été un moteur essentiel du sacre du Paris SG en Ligue des champions. Un départ si soudain paraissait donc surprenant. La réponse n’a pas tardé. Le Daily Mail a douché les espoirs anglais : l’ailier parisien refuse catégoriquement de quitter la capitale, que ce soit pour Arsenal ou tout autre cador européen.

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À 25 ans, le Géorgien n’a aucun intérêt sportif à changer d’air maintenant. Pour, Luis Campos, ce recrutement reste un coup de maître. Acheté 80 millions d’euros après d’âpres négociations avec Aurelio de Laurentiis, le joueur est désormais estimé à près de 100 millions d’euros. Sa capacité à briller lors des grands rendez-vous européens a fait exploser sa cote sur le marché.

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