Mercato ASSE : Un grand rival sabote un gros dossier de KSV

L’ASSE compte bien se montrer active sur le mercato d’été et Kilmer Sports a misé sur Enzo Bardeli pour renforcer son milieu offensif. Mais la concurrence s’invite et pourrait chambouler les plans stéphanois.

‎Mercato ASSE : KSV relance la piste Enzo Bardeli

‎À 24 ans, Enzo Bardeli n’est plus un simple talent discret de la Ligue 2. Formé au LOSC et désormais cadre incontournable à Dunkerque, il séduit par sa créativité et sa polyvalence. Capable de dynamiter un match en un instant, le milieu offensif a fait grimper son capital confiance et son attractivité auprès des clubs ambitieux.

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‎L’ASSE suit de près ce profil rare, conscient que son avenir pourrait être déterminé cet été. Dans le Forez, selon Jeunes Footeux, on imagine déjà Bardeli comme l’architecte du futur milieu stéphanois, celui qui pourrait compenser plusieurs départs annoncés. Mais derrière l’enthousiasme, le suspense reste entier : le joueur prend son temps et n’a encore rien scellé.

‎Kilmer joue ses cartes en coulisses

‎Kilmer Sports Ventures ne cache pas son intérêt pour Bardeli. Les discussions sont régulières et discrètes, avec un lobbying subtil pour convaincre le joueur de rejoindre le projet vert. L’objectif est clair : sécuriser un profil capable de faire la différence et de renforcer l’identité footballistique de l’AS Saint-Etienne.

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‎L’opération est stratégique. Avec un recrutement réfléchi et ciblé, les Stéphanois espèrent ne pas rater l’occasion. Cependant, l’incertitude plane et chaque mouvement est surveillé de près par les rivaux, rendant le dossier plus complexe qu’un simple transfert classique.

‎Troyes, l’ombre qui plane sur Saint-Étienne

‎L’arrivée de l’ESTAC Troyes dans le dossier change la donne. Bien placé pour accéder à la Ligue 1, le club aubois observe attentivement la situation, prêt à faire basculer Bardeli vers ses ambitions de première division. Même sans offre concrète, le simple intérêt constitue un argument de poids qui pourrait séduire le joueur.

‎Cette rivalité inattendue met l’AS Saint-Etienne dans une position délicate. Chaque décision compte, et le feuilleton est loin d’être terminé. Entre prolongation à Dunkerque, transfert à Saint-Étienne ou envol vers Troyes, Bardeli tient désormais le sort de son été entre ses pieds.

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