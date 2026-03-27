ASSE : Avant d’affronter Saint-Etienne, Bastia s’énerve !

Avant d’affronter l‘ASSE, le SC Bastia a réagi à la décision de la LFP, relativement à la délocalisation de son match contre Amiens SC.

Ligue 2 : Le SC Bastia affrontera Amiens à Rodez

Initialement prévu au stade Armand Cesari, le vendredi 3 avril à 20h, le match SC Bastia – Amiens SC se jouera sur un terrain neutre et à huis clos. Cette rencontre de la 29e journée de Ligue 2 a été délocalisée, suite a à la mesure conservatoire prononcée par la Commission de Discipline, le 18 mars 2026.

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Réagissant à la décision de la Ligue, le Sporting Club de Bastia informe que le match avec le club picard se disputa finalement au stade Paul-Lignon à Rodez, à la même date.

Le SCB dénonce une décision sévère et pénalisante

En revanche, la direction bastiaise dénonce une décision qui impacte le club, sportivement et financièrement. « Le Sporting déplore néanmoins la sévérité de la décision prise à son encontre, dont les conséquences apparaissent particulièrement pénalisantes dans un contexte économique, déjà fragile pour le football français », a souligné le SCB, dans son communiqué officiel.

La lanterne rouge se dit prête à affronter tous les défis

Lanterne rouge de la Ligue 2 avant le sprint final de la saison, Bastia entend se battre pour affronter les défis, avec ses moyens, jusqu’à la dernière journée du championnat.

« Contraint d’évoluer loin de Furiani et privé du soutien de ses supporters, le club entend relever les défis qui se présenteront à lui et reste pleinement mobilisé pour défendre ses couleurs », a assuré le club de l’île de Beauté.

L’ASSE reste attentive au verdict du 8 avril

La Commission de discipline va rendre sa décision le 8 avril, après audition de Bastia SC. L’ASSE reste donc à l’écoute, elle qui va affronter le club, le 18 avril, lors de la 31e journée.

Si la sanction de la LFP est confirmée et prolongée, les Verts devront se préparer à un changement de terrain, pour leur match prévu dans trois semaines. Mais jouer à Rodez, probablement, serait plus avantageux pour l’AS Saint-Etienne, au lieu d’un déplacement toujours compliqué à Furiani.

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