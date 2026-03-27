ASSE : Quand Montanier analyse le match France – Brésil

Profitant de la trêve internationale, l’entraîneur de l’ASSE s’est permis d’analyser le match amical entre la France et le Brésil, jeudi soir.

Les joueurs de l’ASSE coupent avec le football, Montanier reste connecté

L’ASSE est en vacances jusqu’à la semaine prochaine. Philippe Montanier a accordé quelques jours de repos à ses joueurs après deux séances d’entraînement (mardi et mercredi), cette semaine. Les Verts récupèrent au maximum avant d’entamer la préparation du match de la 29e journée de Ligue 2, contre l’AS Nancy.

Alors qu’il a demandé à son équipe de couper totalement avec le football et de se ressourcer en famille, pour une récupération physique et mentale, le coach de l’AS Saint-Etienne est resté connecté au football. Il a suivi avec beaucoup d’attention, le match amical qui a opposé l’Équipe de France à celle du Brésil à Boston aux Etats-Unis.

Montanier : « Il n’y a pas eu photo entre le Brésil et nous »

Grâce à Kylian Mbappé (32e) et Hugo Ekitiké (65e), les Bleus ont remporté le match contre les Auriverde (2-1). Ils ont pourtant joué à 10 contre 11, à la suite de l’expulsion de Dayot Upamecano (55e). Pour le journal L’Équipe, Philippe Montanier a livré son analyse sur la confrontation. Il note beaucoup de points positifs pour la sélection de Didier Deschamps.

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« On a battu le 5e au classement FIFA, en jouant presque une mi-temps à dix, sans deux titulaires en défense, Wiliam Saliba et Jules Koundé. On a été bons dans toutes les lignes, je nous ai trouvés bien physiquement, malgré la période et le voyage et, dans l’expression collective comme dans le talent, il n’y a pas eu photo entre le Brésil et nous », a-t-il souligné.

Les chiffres de la domination de l’Equipe de France

De façon globale, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne évoque « un match intéressant, avec une grosse intensité en première période ». En revanche, « c’était plus calme En deuxième période » selon lui.

Philippe Montanier a sorti ensuite les chiffres de la rencontre pour justifier la domination des Tricolores. « Avant la mi-temps, on a vu une belle équipe de France. On a été 22 fois dans leur surface de réparation, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger », a-t-il apprécié.

Les Tricolores dominateurs dans tous les compartiments

Dans la suite de son analyse, le technicien français a été dithyrambique sur l’Équipe de France. « Je nous ai trouvés dominateurs dans toutes les lignes. […]. On a été supérieur au niveau athlétique, technique, dans la vitesse. Ils n’avaient pas d’autre solution que de jouer en contre. En fait, on a montré très peu de points faibles », a-t-il commenté.

Les Bleus résistent aux Auriverde, à 10 contre 11

L’une des satisfactions du nouveau coach de l’ASSE est la solidité et la solidarité dont les Bleus ont fait preuve à 10. « C’est une très bonne chose d’avoir pu bosser en infériorité numérique. Le sélectionneur a pu voir toute la solidarité de son équipe.

Il y a bien sûr des choses à régler, car on a pris un but sur le troisième temps d’un coup de pied arrêté. Et ce sont des situations sur lesquelles on doit monter de l’agressivité défensive », a-t-il indiqué.

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