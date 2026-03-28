‎PSG-EdF : Après Dembélé, Désiré Doué inquiète !

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Désiré Doué fait trembler le staff de l’Equipe de France mais surtout du PSG. Le jeune ailier est incertain pour le match amical des Bleus face à la Colombie après un moment d’inquiétude lié à Ousmane Dembélé.
PSG-EdF :Un casse-tête venu du dos pour Désiré Doué
Désiré Doué ne devait être qu’une solution fraîche sur le flanc gauche : il devient un sujet d’alerte médicale. Le Parisien a ressenti une douleur dorsale persistante, selon L’Equipe, ce qui complique son intégration dans un onze largement remodelé. À Washington, le staff observe, croise les doigts… et réévalue les options.
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Pour Deschamps, ce contretemps tombe au plus mauvais moment. L’idée d’offrir du temps de jeu aux non titulaires lors du succès face au Brésil se heurte à une réalité bien plus capricieuse : les organismes fatiguent, le calendrier pèse, et même les plus jeunes trinquent. Après le succès accrocheur face au Brésil, le sélectionneur souhaitait injecter de la fraîcheur.
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Cette blessure pourrait cependant réduire ses marges de manœuvre. Doué devait incarner ce vent nouveau ; il laisse désormais place à l’incertitude. Reste à savoir si Deschamps réinventera son couloir ou s’il maintiendra ses cadres. Une certitude : entre gestion physique et ambition tactique, les Bleus n’auront décidément pas une tournée américaine de tout repos.
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