‎PSG-EdF : Après Dembélé, Désiré Doué inquiète !

Désiré Doué fait trembler le staff de l’Equipe de France mais surtout du PSG. Le jeune ailier est incertain pour le match amical des Bleus face à la Colombie après un moment d’inquiétude lié à Ousmane Dembélé. ‎

‎‎PSG-EdF :Un casse-tête venu du dos pour Désiré Doué

‎Désiré Doué ne devait être qu’une solution fraîche sur le flanc gauche : il devient un sujet d’alerte médicale. Le Parisien a ressenti une douleur dorsale persistante, selon L’Equipe, ce qui complique son intégration dans un onze largement remodelé. À Washington, le staff observe, croise les doigts… et réévalue les options.

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‎Pour Deschamps, ce contretemps tombe au plus mauvais moment. L’idée d’offrir du temps de jeu aux non titulaires lors du succès face au Brésil se heurte à une réalité bien plus capricieuse : les organismes fatiguent, le calendrier pèse, et même les plus jeunes trinquent. ‎Après le succès accrocheur face au Brésil, le sélectionneur souhaitait injecter de la fraîcheur.

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Cette blessure pourrait cependant réduire ses marges de manœuvre. Doué devait incarner ce vent nouveau ; il laisse désormais place à l’incertitude. ‎Reste à savoir si Deschamps réinventera son couloir ou s’il maintiendra ses cadres. Une certitude : entre gestion physique et ambition tactique, les Bleus n’auront décidément pas une tournée américaine de tout repos.

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