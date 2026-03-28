PSG : Un tournant décisif pour la vente du Parc des Princes

Antre du PSG, le Parc des Princes pourrait bien entrer dans une nouvelle ère. Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, le dossier de la vente de l’enceinte historique du Paris Saint-Germain s’apprête à franchir une étape cruciale dès mi-avril.

‎PSG : Emmanuel Grégoire veut accélérer la vente du Parc des Princes

‎À peine installé dans son fauteuil de maire, Emmanuel Grégoire n’a pas perdu de temps. L’ancien adjoint d’Anne Hidalgo a immédiatement pris contact avec le PSG pour relancer les discussions sur le futur du Parc des Princes. « Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, m’a appelé dès lundi matin et j’étais très heureux de cet appel », a confié l’édile au Parisien-Aujourd’hui en France. Une rencontre entre le club et la mairie est d’ores et déjà prévue, signe que les négociations pourraient se concrétiser rapidement.

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‎Le maire a même prévu de marquer le coup avec un geste symbolique : une « remise de décoration à l’ensemble de l’équipe pour la victoire en Champions League » et une invitation à l’Hôtel de Ville pour le président du PSG. Les fans parisiens auront peut-être l’occasion de croiser Grégoire au Parc des Princes, qu’il prévoit de visiter lors des prochains matchs, notamment contre Liverpool. Une manière de montrer que le dialogue sera proche, voire convivial.

‎Une question de prix et de projet urbain

‎Si l’intention est claire, le chemin reste semé d’embûches. La vente du stade implique forcément de trouver un accord sur le prix et les modalités de transfert. « Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril », a précisé Emmanuel Grégoire. Une étape déterminante qui pourrait sceller l’avenir du club dans la capitale.

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‎Mais au-delà de l’aspect financier, le projet dépasse le simple terrain de football. Avant son élection, le maire envisageait de transformer le secteur de la Porte de Saint-Cloud en « un quartier de vie ouvert, vert et populaire, avec des équipements sportifs de proximité, un espace muséographique et un cadre de vie apaisé ». Le PSG et la mairie devront trouver un compromis entre ambition sportive et urbanisme, pour que le Parc des Princes reste à la fois emblématique et intégré à la ville. ‎La balle est maintenant dans le camp de Paris.

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