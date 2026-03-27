Mercato PSG :  Gros coups de Campos, deux phénomènes arrivent  

La direction du PSG veut dépouiller le RC Strasbourg lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale vise un double coup en Alsace.

Mercato PSG : 95 M€ pour un duo strasbourgeois ?

Le PSG s’active pour cet été. Pour renforcer son effectif, le club de la capitale cible deux talents du Racing Club de Strasbourg. Une enveloppe globale de 95 millions d’euros est déjà évoquée pour conclure cette double opération dès l’ouverture du marché estival.

Selon les informations de But Football, la direction parisienne accélère sur deux profils précis : Valentín Barco et Guéla Doué. Ces deux joueurs, piliers du projet alsacien, pourraient voir leur avenir basculer rapidement. Paris veut passer à l’attaque dans les prochaines semaines. À 21 et 23 ans, l’Argentin et l’Ivoirien pourraient s’épanouir au Paris Saint-Germain.

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Milieu en pleine forme, Valentín Barco impressionne par ses performances très solides. Quant à Guéla Doué, il apportera la puissance physique nécessaire à la ligne défensive. Pour le PSG, il représente la doublure parfaite d’Achraf Hakimi. 95 millions d’euros. C’est le moment qu’il faut pour déloger ces deux joueurs. Les pourparlers vont bientôt débuter. Pour le moment, on ignore si le RC Strasbourg va les laisser partir cet été.

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