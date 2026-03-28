Mercato OM : L’énorme obstacle pour le départ d’Amine Harit

‎Amine Harit semble avoir trouvé un second souffle loin de l’OM, en Turquie, où son talent s’épanouit pleinement à Basaksehir. Pourtant, son départ définitif de Marseille pourrait buter sur un obstacle de taille, bien plus complexe qu’une simple négociation entre clubs.

‎Mercato OM : Harit épanoui à Istanbul, un choix de cœur

‎Prêté depuis septembre dernier à Basaksehir, le milieu offensif marocain de 28 ans a retrouvé le sourire sur les bords du Bosphore. Auteur d’une vingtaine de matchs cette saison, avec un but et quatre passes décisives, il a rapidement convaincu les dirigeants turcs de son impact sur le jeu. Ses dribbles incisifs et sa vision du jeu font désormais partie des armes offensives les plus redoutables du club.

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‎Loin de la frénésie médiatique marseillaise, Amine Harit se plaît dans cette nouvelle ambiance, et son attachement au projet sportif turc devient palpable. À Istanbul, le joueur ne se contente pas de briller sur le terrain : il s’intègre dans la vie du club et semble prêt à s’investir sur le long terme. Un contexte qui pourrait séduire un club à la recherche de stabilité et d’expérience au milieu du terrain.

‎Le salaire, un mur difficile à franchir

‎Si Basaksehir est séduit par le profil d’Harit, un élément pourrait transformer ce rêve en cauchemar : le salaire du joueur. Avec un contrat annuel estimé à 3 millions d’euros à Marseille, le club turc se retrouve face à un défi financier de taille. Malgré la volonté du joueur, les négociations restent délicates et aucun compromis simple n’est envisageable.

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‎Conscient de l’enjeu, Harit serait prêt à consentir des efforts pour faciliter son transfert définitif. Les discussions restent cependant suspendues à l’OM, détenteur de ses droits jusqu’en 2027. Dans ce contexte, trouver un terrain d’entente devient un véritable casse-tête pour toutes les parties, où argent et passion doivent cohabiter sans froisser aucune des ambitions.

‎Marseille face à une décision stratégique

‎Pour l’Olympique de Marseille, le dossier Harit représente un double enjeu : libérer un joueur qui souhaite partir tout en valorisant financièrement un actif encore sous contrat. Depuis son arrivée en 2023 pour 5 millions d’euros, Harit a disputé 107 rencontres, inscrit 10 buts et délivré 20 passes décisives, prouvant son importance sur le plan sportif.

‎Le club phocéen doit désormais peser le pour et le contre : accepter un transfert réduit pour satisfaire le joueur ou maintenir la pression pour maximiser la plus-value. La balle est clairement dans le camp de l’OM, et chaque décision pourrait influencer l’équilibre de l’équipe pour la saison prochaine. Pour Harit, le rêve turc pourrait rester à portée… ou s’éteindre sur un ultime obstacle.

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