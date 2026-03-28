Mercato OM : C’est fait, un défenseur attendu à Marseille cet été  

Un indésirable va faire son retour à Marseille cet été. Le jeune roc de l’OM, Bamo Méïté ne va pas rester à Lorient.

Mercato OM : Bamo Méïté de retour à Marseille cet été

L’OM espérait dégraisser son effectif. Ce projet échoue avec Bamo Méïté. Le joueur réalise une saison plus ou moins bonne à Lorient. Le club breton refuse toutefois de lever son option d’achat. Le transfert définitif capote.

L’été dernier, Marseille a prêté presque dix joueurs dans l’espoir qu’ils s’imposent ailleurs pour être vendus ensuite. Pour Méïté, ce pari est perdant : il rentrera à la Commanderie en fin de saison. Lorient ne gardera pas le joueur. Le jeune roc n’a pas totalement convaincu ses dirigeants. Il a quand même disputé 25 matchs avec les Merlus.

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Selon La Provence, le problème n’est pas tant sportif que financier. L’option d’achat, fixée à 8 millions d’euros, paraît trop élevée pour les Merlus. L’Olympique de Marseille avait investi 11,5 millions d’euros sur l’Ivoirien en 2024. Le club phocéen cherche à limiter la casse financière. Lorient tentera-t-il de négocier un prix inférieur ? C’est une possibilité. Pour le moment, tout indique qu’il va revenir à Marseille et attendre un autre point de chute.

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