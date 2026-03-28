Mercato OM : Une recrue hivernale poussée vers la sortie    

L’OM montre la porte à une recrue hivernale. L’ASSE se positionne pour le recruter cet été.

Mercato OM : Himad Abdelli sur le départ, l’ASSE lui tend la main

C’est le calvaire que Himad Abdelli vit à Marseille. Le milieu algérien ne s’y attendait pas du tout quand il a rejoint l’OM. Arrivé en février dernier en provenance d’Angers, l’ancien meneur de jeu du SCO semble déjà sur le départ. Son aventure olympienne tourne au fiasco. Utilisé rarement, il a payé cher une prestation fantomatique contre Toulouse, s’attirant les foudres d’un public exigeant.

Depuis un mois, Habib Beye l’écarte systématiquement de ses plans de jeu. Le divorce est proche. Moins de soixante jours après sa signature à Marseille pour 3 millions d’euros, son transfert est déjà envisagé. Malgré cet échec, le talent du joueur reste reconnu sur le marché.

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Quatre formations prennent déjà des informations pour cet été. Parmi elles, l’AS Saint-Étienne manifeste un intérêt concret. Les Verts, qui luttent pour leur retour dans l’élite, cherchent à blinder leur effectif avec des profils expérimentés en Ligue 1. Le Havre, Toulouse et Nice surveillent également la situation de près.

L’AS Saint-Étienne attend sa montée en Ligue 1 pour passer à l’attaque. Mais les Stéphanois doivent agir vite. Se positionner dès maintenant sur des dossiers comme celui d’Abdelli permet de devancer la concurrence avant l’ouverture officielle du mercato en juin. Son contrat courant jusqu’en 2030.

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