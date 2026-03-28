OL : Offensive de Textor pour reprendre le contrôle d’Eagle

Évincé d’Eagle Football Holding Bidco, John Textor a réagi immédiatement. Il conteste la prise de contrôle de l’entreprise par le cabinet Cork Gully.

OL : John Textor écarté d’Eagle Football Bidco

Dans un communiqué publié cette semaine, le cabinet Cork Gully a fait savoir qu’il a pris le contrôle de la gestion d’Eagle Football Holding Bidco, en tant qu’administrateur. Par conséquent, John Textor a été écarté du Conseil d’administration.

Le cabinet britannique entend redresser l’entreprise au bord de la faillite. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais et ex-patron Eagle Football Group a réagi rapidement pour contester cette décision influencée par le fonds Ares Capital Corporation.

L’Américain s’oppose au cabinet Cork Gully, le nouvel administrateur

Dans un communiqué publié sur le site Eagle Football Holding, le dirigeant américain s’en prend au bailleur du groupe. Il l’accuse “d’agissements prédateurs et de violations de la loi. »

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Alors que le cabinet basé à Londres a indiqué intervenir « en vertu du droit anglais de l’insolvabilité à la suite de cas de défaut de paiement au titre de ses accords financiers », John Textor « s’oppose à la nomination d’un administrateur pour sa filiale britannique Eagle Football Holdings Bidco ».

Selon lui, Cork Gully a ”pris le contrôle par la création d’un conseil d’administration fantôme, en violation des lois françaises et britanniques.”

L’Américain dénonce une manœuvre d’Ares

Au sujet de sa mise à l’écart, John Textor dénonce une manœuvre du fonds d’investissement. “Non seulement, il s’agissait d’un changement de contrôle non autorisé d’une société cotée en bourse, mais il a été dissimulé à Eagle Football et aux actionnaires. Il est clair qu’Ares n’agit pas de manière irréprochable », a-t-il martelé.

Pour finir, l’homme d’affaires de 60 ans se dit d’ailleurs « profondément choqué par la décision unilatérale et prédatrice d’Ares Capital Corporation de démanteler une entreprise multi-clubs financièrement viable, qui a transformé avec succès des clubs insolvables en réussites sportives […]”.

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